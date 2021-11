Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A cada ano, a Qualcomm apresenta sua mais recente e melhor tecnologia no Snapdragon Tech Summit, realizado no Havaí, e após uma pausa do evento físico em 2020 devido a eventos mundiais, o showcase presencial retorna para 2021.

Então, o que você pode esperar das próximas plataformas Snapdragon da Qualcomm, como você pode transmitir os eventos ao vivo e o que podemos esperar do Tech Summit 2021?

Alerta de spoiler: esperamos que a plataforma Snapdragon 895/898 seja revelada, então aqui está quando e como sintonizar ou atualizar-se para descobrir sobre o principal processador de 2022 que irá alimentar os smartphones topo de linha.

Para 2021, o evento será dividido em dois, ocorrendo nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro. Aqui estão os horários locais para o público internacional:

13:00 HST (Horário Padrão do Havaí)

15:00 PST (Costa Oeste dos EUA)

18:00 EST (Costa Leste dos EUA)

23:00 GMT (Reino Unido)

00:00 +1 CST (Europa)

19:00 +1 SGT (Cingapura / HK / Taiwan)

A empresa fará streaming ao vivo dos eventos no YouTube , Twitter - onde você pode acompanhar a tag #SnapdragonSummit para saber as novidades - ou pode acessar o site da Qualcomm, onde é possível se inscrever para receber alertas por e-mail sobre o evento e anúncios.

O Tech Summit é sempre sobre a plataforma Snapdragon de nível premium, então a Qualcomm sem dúvida exibirá seu futuro chipset de 4nm, Snapdragon 895/898 . Estaremos no evento para apresentar um resumo do que há de novo e aprimorado neste produto para um entendimento mais completo.

A Qualcomm também afirma que os eventos "apresentarão inovações tecnológicas líderes da indústria em câmeras, IA, som, jogos e conectividade". O CEO da empresa, Cristiano Amon, será o responsável pela apresentação. Não é incomum ver modelos de dispositivos para mostrar os avanços do Snapdragon nesses vários campos.

Mas haverá mais, também, com grandes nomes como Motorola, Xiaomi, Lenovo e Microsoft também à disposição para mostrar como os avanços da Qualcomm irão aprimorar seus produtos em um futuro próximo.