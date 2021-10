Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm revelou suas atualizações de plataforma para o final de 2021, liderada pelo novo Snapdragon 778G Plus, dobrando em relação à oferta 5G da empresa em seus níveis de nível médio e básico.

O 778G foi originalmente anunciado no meio deste ano, com a versão Plus estendendo a plataforma com velocidades de clock mais rápidas para um aumento no potencial de desempenho.

Em outro lugar, o fabricante do chip revelou o Snapdragon 695 5G, 480 Plus 5G e 680 4G.

Com exceção do último e de nível mais baixo listado acima, a mensagem é bem clara: é cerca de 5G para todos, com a conectividade mais rápida com maior probabilidade de chegar a aparelhos mais acessíveis em um futuro próximo.

A Qualcomm diz que a demanda no espaço de nível médio aumentou consideravelmente - até 44 por cento para a série 7 este ano - já que muitos clientes estão claramente escolhendo as opções com preços mais razoáveis em vez dos carros-chefe do mercado.

A série 6, agora liderada pelo 695 5G, traz um aumento de 30 por cento em gráficos e 15 por cento de melhoria no processador em relação ao antigo 690, ajudando a fechar a lacuna no desempenho. Ele também atenderá aos formatos Sub 6G e mmWave 5G.

Embora a Qualcomm esteja claramente focada em aprimorar seu portfólio de nível médio, no entanto, seu Tech Summit anual - que a Pocket-lint estará presente em dezembro - será a vitrine de suas plataformas de nível superior. Estamos esperando uma atualização do 888, no suposto 898, para encabeçar esse show.

