Smartphone para Snapdragon Insiders: preço, data de lançamento e especificações do telefone Qualcomm

(Pocket-lint) - A Qualcomm deu um passo incomum para produzir seu próprio smartphone. Embora o nome Qualcomm seja sinônimo de smartphones, agora você tem a chance de obter um telefone Snapdragon.

Existe apenas uma versão deste telefone, o que mantém o preço simples: custará $ 1499 nos EUA, £ 1099 no Reino Unido e € 1299 na Europa.

Traremos mais detalhes assim que o telefone estiver realmente à venda.

A Qualcomm disse que o Smartphone para Snapdragon Insiders estará disponível em agosto de 2021, mas não deu detalhes sobre quando estará disponível.

Estará disponível nos EUA, China, Alemanha, Reino Unido, Japão e Coréia, seguido pela Índia, mas não há datas específicas para isso.

173,15 x 77,25 x 9,55 mm, 210g

Azul da meia noite

Logotipo da bola de fogo Illuminated Snapdragon

Gorilla Glass Victus

O Smartphone para Snapdragon Insiders virá em apenas uma versão e é um Midnight Blue, com um logotipo de bola de fogo iluminada do Snapdragon na parte traseira do telefone.

Há um leitor de impressão digital traseiro em um telefone que é muito grande, mas tem uma tela grande, o que era de se esperar.

Há alguma moldura na parte superior e inferior da tela, com a câmera frontal ajustada na moldura superior, para que a tela permaneça limpa. É um design de tela plana, coberto com Gorilla Glass Victus.

A Qualcomm não confirmou o material traseiro, mas como este telefone é fabricado pela Asus, esperamos uma estrutura de metal e uma traseira de vidro também.

Este é um telefone grande: em comparação com outros telefones premium, é maior do que o S21 Ultra , maior do que o Find X3 Pro.

Existem alto-falantes estéreo, com um alto-falante superior frontal e um alto-falante inferior lateral.

Haverá um pára-choque para proteção na caixa - junto com outros acessórios incluídos que discutiremos a seguir.

6,78 pol. Samsung AMOLED

2448 x 1080 pixels, 144 Hz

Suporte HDR10 +

Pico de 800 nit, 1200 nit

Há uma tela de 6,78 polegadas no Smartphone para Snapdragon Insiders, o que significa que vem em aproximadamente o mesmo tamanho que o Samsung Galaxy S21 Ultra.

A disposição da tela com engastes na parte superior e inferior sugere que está configurada para jogos, já que esses engastes dão espaço fora da tela para segurar o telefone na paisagem - ele também tem uma taxa de atualização de 144 Hz, algo que os jogadores estão interessados.

É um painel AMOLED da Samsung, então deve dar visuais de ótima qualidade, embora suporte HDR10 +, com um brilho típico de 800 nits e um pico de 1200 nits.

A resolução vem em 2448 x 1080 pixels, que não é a resolução mais alta que você encontrará em telefones, mas é típica de telefones para jogos, novamente.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento

Dual SIM

Bateria de 4000mAh, carregamento de 65W

O objetivo deste telefone é demonstrar potência e há um Qualcomm Snapdragon 888 no centro - observe que este não é o Snapdragon 888+ que foi anunciado recentemente.

Há 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento e, novamente, essas são as únicas versões do telefone - não há variantes.

Como tal, este telefone suporta 5G globalmente, portanto, o telefone está equipado com todas as bandas 5G.

A capacidade da bateria é de 4000mAh e isso soa um pouco leve para um dispositivo desse tamanho e posicionamento, mas suporta carga de 65W, com esse trocador também vindo na caixa. Existem também dois cabos USB-C trançados para carregamento.

Este é um telefone Android puro, ele virá com Android 11 e não há nenhum bloatware adicional da Qualcomm, é o Android padrão.

Sistema de três câmeras: Principal: Sony IMX686, 64 MP, 1 / 1,78 pol, 0,8 μm, f / 1.8, OIS Ultrawide: Sony IMX363, 12 MP, 1 / 2,55 pol., 1,4 μm, f / 2.2 Telefoto: 8 MP, 3x óptico, OIS

Frente: 24 MP

Há um sistema de três câmeras na parte traseira do dispositivo Qualcomm e como este telefone foi construído pela Asus, não é nenhuma surpresa descobrir que a câmera principal e a ultra-larga correspondem às encontradas no Zenfone 8. Isso não é ruim, porque essas câmeras são muito boas.

Ainda não se sabe exatamente como eles se comportarão, não sabemos se será uma experiência da Asus ou da Qualcomm, mas a Qualcomm disse que oferecerá um zoom automático de IA em vídeo para ajudá-lo a manter o foco no que é importante rechear. Também oferecerá captura de vídeo de 8K (graças ao sensor principal de alta resolução).

A adição de uma lente telefoto adequada dá a opção de fotos ópticas 3x também e isso significa que há um agrupamento de câmeras sensíveis na parte traseira deste telefone - mas se ele pode competir com ofertas fortes de outros carros-chefe ainda está para ser visto.

A câmera frontal é uma câmera de 24 megapixels e isso é diferente do Zenfone 8, então realmente não temos ideia de como será o desempenho.

Telefone

Carregador de 65 W (35 W na Índia)

Cabos trançados

Fones de ouvido

Parachoque

Como este é um telefone muito especial, ele virá como um pacote com extras adicionais (mais uma vez, um pouco como os telefones para jogos são vendidos).

A caixa conterá o telefone, é claro, bem como o carregador de 65W que mencionamos e os cabos trançados para carregar o telefone e os fones de ouvido incluídos. A Índia terá um carregador de 35W.

Esses fones de ouvido não são apenas fones de ouvido antigos, eles são um par de fones de ouvido Master & Dynamic MW08 personalizados , no valor de US $ 300. Esses são ótimos fones de ouvido sem fio de verdade, então colocá-los na caixa é um grande negócio - e eles respondem por parte do custo geral.

O motivo pelo qual esses fones de ouvido estão na caixa é porque a Qualcomm está ansiosa para usar esse telefone para apresentar o Snapdragon Sound. É um dos primeiros telefones a oferecê-lo e parece que a Qualcomm espera que ele estabeleça novos padrões para o áudio do dispositivo no futuro. A grande jogada da Qualcomm aqui é para áudio sem fio de 24 bits 96 kHz - exatamente como isso funciona, ou até mesmo o quão bem suportado isso é em um contexto mais amplo, ainda não se sabe.

Além desses bits, há também um pára-choque para proteger seu telefone. No geral, é um ótimo pacote!