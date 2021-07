O smartphone da Qualcomm para Snapdragon Insiders é uma potência Android pura com fones de ouvido de US $ 300

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm capacita um grande número de smartphones no espaço Android e ter o poder Snapdragon em um telefone é uma das principais coisas que os clientes procuram em alguns mercados.

A Qualcomm está aprimorando o jogo lançando seu próprio telefone. É um pouco divertido, porque a Qualcomm criou recentemente a comunidade Snapdragon Insiders, com mais de um milhão de fãs se inscrevendo para fazer parte dessa equipe de fãs Snapdragon.

E este telefone é para eles, projetado pela Qualcomm, construído pela Asus, e mostrando algumas das principais tecnologias da Qualcomm.

É um telefone Android, sem adições, sem bloatware, então isso pode despertar o interesse de quem normalmente vê o Pixel como seu aparelho de escolha também.

Do ponto de vista do design, há alguma semelhança com o compacto Asus Zenfone 8 que vimos no início de 2021, mas o telefone Snapdragon é maior com uma tela Samsung AMOLED de 6,78 polegadas. É uma tela plana de 144 Hz com resolução full HD - o que nos diz que foi projetada principalmente para mostrar as habilidades do Snapdragon Elite em jogos da Qualcomm.

Isso também é sublinhado pela moldura superior e inferior (contendo a câmera frontal), que é comum em telefones para jogos.

Há um Snapdragon 888 no centro deste telefone - com um logotipo de bola de fogo Snapdragon iluminado na parte traseira - junto com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento - então este é um dispositivo de nível premium.

Em vez de oferecer versões diferentes para regiões diferentes, há apenas uma versão - e ela cobre todas as bandas e tipos 5G globalmente. Isso é parte da mensagem que a Qualcomm costuma passar, então faz sentido lançar um telefone 5G com roaming global.

Há um sensor de impressão digital na parte traseira do telefone que é um pequeno campo esquerdo, enquanto há uma câmera tripla também, composta por principal, ultralarga e telefoto.

É um Sony IMX686 de 64 megapixels f / 1.8 para a câmera principal, o que significa captura de vídeo de 8K; o ultralargo tem 12 megapixels, f / 2.2, equivalente a 14,3 mm, compatível com fotografia macro; a telefoto tem 8 megapixels com ótica 3x. A câmera frontal tem 24 megapixels.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 8 Julho 2021

Mas a Qualcomm faz questão de que você preste atenção ao áudio deste aparelho, um dos primeiros a suportar Snapdragon Sound. Isso oferecerá áudio sem fio de 96 kHz de 24 bits para elevar a experiência de áudio.

Você pode não ser capaz de tirar proveito disso agora, mas a Qualcomm diz que espera que mais fones de ouvido sem fio sejam lançados em 2021 e ofereçam suporte a padrões sem fio mais avançados para que você possa.

Mas para que você tenha uma ótima experiência de audição, o Smartphone para Snapdragon Insiders vem com um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros Master & Dynamic MW08. Estes são os fones de ouvido de US $ 300 que mencionamos e, tendo-os testado anteriormente, eles são realmente excelentes.

A caixa também inclui um carregador de 65W, um par de cabos USB-C trançados e uma capa para o telefone para protegê-lo, então é um pacote completo.

Se há algo que nos levanta um pequeno ponto de interrogação, é a bateria de 4000mAh. Embora ele carregue muito rapidamente com suporte para Quick Charge 5 e aquele carregador grande na caixa, muitos telefones desse tamanho têm uma capacidade maior, então isso será algo para observar quando as análises forem publicadas.

Este não é apenas um dispositivo de referência da Qualcomm, já que a Asus o construiu e cuidará da distribuição e vendas do telefone.

Como você pode adivinhar pelas especificações, é um dispositivo premium, então o preço de $ 1499 / £ 1099 / € 1299 não deve ser uma surpresa. Ele estará disponível a partir de agosto de 2021, começando nos EUA, China, Alemanha, Reino Unido, Japão e Coréia, seguido pela Índia, por meio da loja online da Asus e outros varejistas.