O chip de telefone principal Snapdragon 895 da Qualcomm será baseado na tecnologia 4nm

(Pocket-lint) - O chip de telefone carro-chefe de próxima geração da Qualcomm deve ser baseado no processo de fabricação 4nm de próxima geração, o que deve trazer um aumento significativo em desempenho e eficiência.

O novo processo colocará o melhor da atual - 5 nm - na sombra. Muitos processadores de smartphones são baseados em processos de 7 nm e até maiores, portanto, 4 nm é um passo definitivo.

No entanto, existem dois fabricantes diferentes para o Snapdragon 895 e o redutor de velocidade de meia-idade, o 895+. O primeiro será feito pela Samsung, enquanto o último será fabricado pela TSMC de Taiwan. Essa notícia é cortesia do renomado vazador Ice Universe .

Enquanto o 895 estará conosco no final do ano (normalmente o lançamento é no evento Snapdragon Tech Summit da Qualcomm), o 895+ será lançado em um ano - a Qualcomm acaba de lançar o antecessor Snapdragon 888 Plus, que por sua vez deu continuidade Lançamento em dezembro do Snapdragon 888 usado em aparelhos como o Samsung Galaxy S21 e OnePlus 9 Series.

Portanto, não é um grande salto dizer que o Snapdragon 895 (nome a ser confirmado, é claro) estará dentro de muitos dos aparelhos de grande nome de 2022.

O novo 888 Plus com overclock estará dentro do próximo Asus ROG Phone, bem como novos telefones da Honor, Vivo, Xiaomi e Motorola.

Escrito por Dan Grabham.