Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No Mobile World Congress deste ano, a Qualcomm aproveitou sua oportunidade habitual para revelar sua plataforma de próxima geração: o Snapdragon 888 Plus.

Então, o que você pode esperar dessa colisão no meio da temporada para o processador de primeira linha em 2021? A Qualcomm afirma que há uma melhoria de mais de 20 por cento em relação ao Snapdragon 888 padrão - graças ao seu AI Engine de sexta geração.

A principal diferença do Plus em relação à plataforma 888 padrão é uma melhoria do processador, para entregar ainda mais quando for necessário. Isso significará empurrar o núcleo principal de 2,84 GHz do CPU Kyro 680 para a barreira de 3GHz - bem como o anterior Snapdragon 865 Plus voltado para jogos.

A Qualcomm também aproveitou esta oportunidade para emparelhar seu modem X60 - que pode agregar Sub-6 GHz e mmWave para velocidades loucas de até 3,6 Gbps - dentro da plataforma Plus (não o modem X65 , que será usado no próximo geração).

O Snapdragon 888 Plus é voltado para carros-chefe de alta tecnologia, em particular telefones para jogos, graças ao suporte para painéis de resolução Quad HD + com taxas de atualização de até 144Hz.

Portanto, não é nenhuma surpresa ver uma série de fabricantes já fazendo fila. A Asus confirmou que seu próximo ROG Phone usará o chip, enquanto Honor confirmou que o próximo carro-chefe do Magic 3 também abrigaria a plataforma. Vivo, Xiaomi e Motorola também ofereceram suporte - mas sem especificações de planos de dispositivos.

Escrito por Mike Lowe.