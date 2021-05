Qualcomm revela o 778G 5G, vindo em aparelhos de gama média alta da Honor, Moto, Oppo e Xiaomi

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm lançou a plataforma Snapdragon 778G 5G, um pouco complicada, destinada a novos aparelhos de gama média da Honor, Motorola, Oppo, Realme e Xiaomi, entre outros.

O lançamento - no evento 5G Summit da Qualcomm - segue a recente estreia do chipset 780G 5G que fica logo abaixo do Snapdragon 888, que é o topo de linha. Veremos o 780G e este novo hardware em muitos aparelhos este ano, à medida que os fabricantes de telefones Android capitalizam a participação de mercado reduzida da Huawei e as oportunidades que isso traz.

Apresentando compatibilidade mmWave e Sub-6Ghz 5G como você esperaria, outros recursos de destaque do Snapdragon 778G 5G incluem um ISP triplo para que você possa gravar imagens de três lentes de câmera ao mesmo tempo.

Há também o mais recente mecanismo de IA de 6ª geração da Qualcomm (Hexagon 770), além de suporte para recursos voltados para jogos móveis selecionados, como Variable Rate Shading (VRS) e Qualcomm Game Quick Touch. Este último oferece uma resposta até 20 por cento mais rápida às entradas de toque para jogos mais precisos e é novo na linha de hardware 7 Series.

O chipset foi realmente revelado pela empresa por engano ontem, mas a página do produto foi rapidamente retirada.

O novo hardware é baseado em um processo de 6nm da TSMC e vem um ano após o lançamento do hardware predecessor, o Snapdragon 768G . A Qualcomm afirma que os núcleos da CPU Kryo 670 oferecem cerca de 40% de aumento no desempenho em relação à geração anterior. A GPU Adreno 642L também oferece um aumento de 40 por cento no desempenho de renderização.

“O Snapdragon 778G foi desenvolvido para atender à crescente demanda dos [fabricantes de dispositivos] por mais opções de plataforma de alto nível”, disse Kedar Kondap, vice-presidente de gerenciamento de produtos.

O 778G também inclui suporte para os padrões mais recentes de Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6 / 6E.

Escrito por Dan Grabham.