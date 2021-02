Qualcomm X65 é o modem 5G de última geração da empresa, capaz de 10 Gb por segundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm lançou um novo modem topo de linha que fornecerá conectividade para os futuros telefones principais. Seguindo o X55 (usado em muitos dos carros-chefe de hoje, como o iPhone 12) e o X60 , este hardware mais recente é chamado de Snapdragon X65.

Sem o Mobile World Congress (MWC) ocorrendo na Europa até junho em vez do final de fevereiro, a Qualcomm optou por lançar o novo modem em seu horário tradicional de qualquer maneira.

A geração atual do X60 não é usada em muitos telefones no momento, mas está integrada na mais recente plataforma Snapdragon 888, usada na versão americana do Galaxy S21 . A questão é se o próximo iPhone 13 irá evoluir para o X60 ou apenas saltar para o X65 agora que as credenciais 5G do iPhone foram estabelecidas .

Certamente, a Qualcomm sugere que ele será apresentado nos telefones principais este ano, o que pode sugerir que teremos uma atualização no meio do ano para o Snapdragon 888 também, assim como fizemos com o 865 a 865 Plus anterior .

O hardware é o modem 5G de quarta geração da Qualcomm, mas faz algo novo, pois pode passar de 10 Gigabits (10 Gb por segundo) de velocidade de pico. A Qualcomm também diz que esta geração tem uma arquitetura mais atualizável, o que significa que várias personalizações podem ser feitas, como novas atualizações de software. A ideia geral é prolongar a vida útil dos dispositivos à medida que o próprio 5G continua a evoluir.

O módulo mmWave no modelo também suporta a nova banda de 41 Ghz, bem como todas as frequências globais mmWave.

A cobertura também deve ser melhor, embora existam também várias tecnologias de economia de energia. Uma tecnologia chamada Smart Transit garante que as velocidades sejam as mais rápidas possíveis, sem aumentar as emissões de rádio além dos níveis aceitáveis.

A Qualcomm também anunciou o modem Snpadragon X62 para uso em equipamentos de banda larga móvel.

Escrito por Dan Grabham.