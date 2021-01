Qualcomm Snapdragon 870 é um 865 Plus mais rápido para dispositivos sub-carro-chefe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm lançou o Snapdragon 870 para alimentar 2021 telefones Android sub-carro-chefe. Ele ficará sob o Snapdragon 888 apresentado no mês passado e é essencialmente uma versão um pouco mais rápida do Snapdragon 865 Plus apresentado em meados do ano passado.

O fato de a Qualcomm ter de produzir um chipset diretamente sob o Snapdragon 888 deve ser um elogio aos rivais, especialmente a Mediatek com seus Dimensity 800 e 1000.

Mais uma vez, o Snapdragon 870 é uma plataforma 5G baseada em processos de 7 nm, com núcleos de CPU Kryo 585 com clock de até 3,2 GHz, então o desempenho deve ser muito bom. No entanto, isso é apenas um pouco mais rápido do que o 865 Plus de 3.1 Ghz.

As outras especificações principais são quase as mesmas e, mais uma vez, o modem X55 5G é usado em vez do X60 mais recente . O suporte 5G inclui a especificação 5G baseada em mmWave mais rápida (além do suporte de banda baixa e média que é mais comum), como você esperaria de uma plataforma 5G carro-chefe agora.

Há o AI Engine de 5ª geração da Qualcomm, além do suporte de tela Wi-Fi 6 e 4K, graças mais uma vez à mesma GPU Adreno 650.

O anúncio nomeia vários nomes bem conhecidos e previsíveis que usarão o novo chipset, incluindo Motorola, OnePlus, Oppo e Xiaomi - todos parceiros de longa data da Qualcomm. A Vivo também anunciou um novo aparelho com Snapdragon 870, enquanto a Qualcomm também confirmou a iQOO como cliente para o novo chipset. Essa pode ser a plataforma usada no novo OnePlus 9 .

Todas essas empresas também se comprometeram a usar o Snapdragon 888 nos dispositivos principais. Dispositivos com Snapdragon 870 devem ser anunciados nas próximas semanas. Estamos preparados para receber mais anúncios do Snapdragon 888 também - a série Samsung Galaxy S21 apresenta o Snapdragon 888 nos EUA e na China.

Escrito por Dan Grabham.