Snapdragon da Qualcomm 480 pontos para telefones 5G baratos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Poucas semanas após o lançamento de seu principal hardware 5G para 2021 , a Qualcomm voltou sua atenção para uma nova plataforma para telefones 5G mais baratos.

Veremos telefones com o novo Snapdragon 480 aparecer nas próximas semanas, principalmente da Nokia, OnePlus, Oppo e Vivo, todos usuários antigos da Qualcomm. Eles presumivelmente seriam lançados no slot de fevereiro / março, que seria ocupado pelo Mobile World Congress . Em vez disso, esse evento foi adiado até junho.

Crucialmente para um chipset relativamente simples, há suporte 5G. A maioria dos telefones principais e de gama média já possuem suporte 5G e os dispositivos de 2021 verão muitos aparelhos acessíveis com suporte 5G. Outras tecnologias suportadas nesta plataforma são áudio aptX para streaming de áudio por Bluetooth, suporte de tela FHD + 120fps e QuickCharge 4+ que tem alguns anos, mas deve significar que você pode obter uma carga de 50 por cento após apenas 15 minutos conectado a um carregador compatível. Está preparado para Wi-Fi 6.

O Snapdragon 480 é baseado em um processo de fabricação de 8nm, portanto ainda será bastante eficiente em termos de energia, com os núcleos de CPU de 2 GHz oferecendo quase o dobro do desempenho da geração anterior, Snapdragon 460. O mesmo aumento de desempenho vai para o processador gráfico, embora haja também um aumento de 70 por cento no desempenho de IA.

Escrito por Dan Grabham.