Qualcomm e Google fazem parceria para estreitar a lacuna entre as atualizações do Android e do iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm e o Google anunciaram uma parceria com o objetivo de tornar mais fácil para os fabricantes de telefones Android garantir que seus dispositivos sejam compatíveis com a versão mais recente do sistema operacional Android e acelerar o processo de atualização.

Embora haja pouca diferença prática entre a funcionalidade dos principais telefones Android e o próprio smartphone da Apple, o iPhone, as atualizações sempre foram o bicho-papão da plataforma do Google.

A Apple não apenas consegue atualizar todos os seus dispositivos no mesmo dia, mas isso geralmente inclui suporte para muitos dispositivos legados. O iOS 14 , o mais recente software da Apple para iPhone, remonta ao iPhone SE, anunciado em 2016. O Android 11 , ao contrário, só remonta ao Pixel 2, anunciado em 2017.

Mas isso é apenas parte do quadro, porque muitas marcas tradicionais, como a Samsung, não suportam dispositivos mais antigos. Não há sinais, por exemplo, de que o Samsung Galaxy S9 - lançado em 2018 - terá Android 11.

O Google tem tentado resolver o problema de atualizações e velocidade de atualização por meio do Project Treble , projetado para tornar mais rápido e fácil para os fornecedores atualizarem seus dispositivos. Isso funcionou até certo ponto, com um lançamento mais rápido da versão mais recente do Android em alguns modelos nos últimos anos, ajudado por coisas como programas beta de lançamento.

O último anúncio da Qualcomm e do Google parece ser muito mais específico. Começando com o Qualcomm Snapdragon 888, a Qualcomm oferecerá suporte a quatro anos de SO e atualizações de segurança para dispositivos que usam a estrutura do Project Treble. Isso deve tornar mais fácil para os fabricantes que usam hardware Qualcomm empurrar atualizações e fechar essa lacuna com a posição de atualização da Apple - e isso provavelmente soará verdadeiro para a variedade de telefones Pixel do Google.

É claro que isso é apenas parte da equação: os fabricantes não serão mais capazes de culpar o hardware subjacente pela falta de atualizações, mas ainda terão que garantir que tudo o mais que têm em seus dispositivos funcione da maneira que deveria. Para aquelas empresas que mudam toda a experiência, ainda há muito trabalho a fazer.

Voltando à Samsung, isso pode não mudar a situação para a empresa que tem um grande número de variantes de telefone, divididas entre hardware Qualcomm e Exynos, mas potencialmente significa mais suporte para aqueles dispositivos mais antigos.

Em última análise, o Android ainda enfrenta uma batalha difícil. Projetos como o Android One deveriam oferecer uma experiência sempre atualizada. Mas no momento em que este artigo foi escrito, a Nokia (o maior usuário do Android One) não atualizou nenhum de seus dispositivos Android 10 cerca de 3 meses desde o lançamento do Android 11 nos telefones Pixel.

Não esperamos paridade entre a Apple e o Google - a Apple tem uma grande vantagem doméstica, com controle mais rígido sobre como e onde o iOS é usado - ao mesmo tempo em que funciona apenas em dispositivos premium. O Android é muito mais aberto, muito mais amplamente distribuído e está disponível em muitos dispositivos mais acessíveis que podem nunca entrar na lista de atualizações de uma empresa. Mas isso pode fortalecer o caso para aqueles dispositivos que usam hardware Qualcomm e, no mínimo, esperamos ver um suporte mais longo para dispositivos Pixel também.

Escrito por Chris Hall.