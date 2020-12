O processador Snapdragon 678 trará melhor fotografia com pouca luz para telefones de gama média em 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm anunciou seu processador móvel de próxima geração para o mercado de telefonia de médio porte , e é chamado de Snapdragon 678. Como acontece com qualquer atualização de plataforma, ele traz mais para a mesa do que apenas velocidade e potência aprimoradas.

Uma de suas principais melhorias será a de que os telefones de médio porte aumentem seu jogo de fotografia e videografia. Ele usa algo chamado Spectra 250L ISP (processador de sinal de imagem) para permitir melhores resultados de fotografia do que era possível com seu antecessor, o Snapdragon 675.

As capacidades de processamento de imagem do Snapdragon 768 significarão suporte para até três câmeras usando sensores de até 48 megapixels e oferecem atraso zero do obturador. Você também terá um mecanismo de IA que ajuda a melhorar recursos como desfoque de fundo no modo retrato, desempenho da câmera em baixa luminosidade e permite foco automático a laser.

Para videógrafos, você também poderá gravar vídeo 4K ilimitado e câmera lenta. Além disso, zoom ótico de até 5x.

Não se trata apenas de melhorias na câmera. Para os fãs de especificações, a velocidade do clock da CPU foi aumentada para 2,2 GHz (um aumento em relação aos 2,0 GHz do Snapdragon 675), além de melhor desempenho gráfico em jogos com a GPU Adreno 612.

A Qualcomm diz que você verá taxas de quadros mais rápidas sustentadas de forma confiável por períodos mais longos, sem tantas quedas de quadros ou falhas como você poderia ver com o 675. É otimizado para Unity, Messiah, NeoX e Unreal Engine 4, para garantir que você não sofra só porque você deseja jogar os melhores jogos da Play Store.

Como acontece com qualquer novo processador, há melhoria na eficiência também, então você será capaz de obter fotos mais brilhantes e desempenho mais rápido em geral, sem esgotar a energia extra de sua preciosa bateria.

Mudando para o desempenho da rede, e não - incomum para 2020 - este não é um processador 5G. O processador Snapdragon 678 inclui o modem X12 LTE que oferece suporte 4G LTE rápido com agregação de operadora, para que você possa obter velocidades de download de até 600 Mbps em redes que o suportem. Com essas velocidades, você não precisa ter inveja de seus amigos com telefones 5G.

Além do mais, você obterá uma conexão rápida e confiável mesmo em áreas onde o tráfego da rede está congestionado. Resumindo, isso significa que veremos uma experiência geral melhor com telefones que custam menos de £ 300 / $ 300, o que é uma ótima notícia para quem procura obter o máximo de seu dinheiro.

Para uma descrição completa das especificações e detalhes, vá para a página dedicada da Qualcomm .

Escrito por Cam Bunton.