Qualcomm Snapdragon 888: detalhando a principal plataforma móvel de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A nova plataforma Snapdragon 888 da Qualcomm é uma grande atualização do chipset 865/865 Plus anterior da empresa e é o "culminar de muitos anos de trabalho de milhares de engenheiros".

O Snapdragon 888 é descaradamente premium e será visto dentro dos telefones principais em 2021 da Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi e ZTE. E haverá mais.

Então o que isso faz? É isso que estamos aqui para explicar.

Em primeiro lugar, o 888 é apenas uma plataforma 5G. Isso porque o modem X60 da Qualcomm - anunciado em fevereiro no que seria o Mobile World Congress - é totalmente integrado ao silício. Ele permite conectividade 5G full beans para redes Sub-6GHz e mmWave de entrada (autônomo e não autônomo) e também agregação de operadora, o que essencialmente permite que as redes aumentem inteligentemente a cobertura e as velocidades.

Ele é capaz de até 7,5 Gbps em termos de velocidade total, o que é muito superior ao que as redes 5G podem realmente oferecer atualmente.

A plataforma suporta roaming 5G em vários SIMs e se conectará a quase todas as redes 5G globalmente.

A plataforma Snapdragon 888 é baseada na tecnologia de 5 nm. Esta é a mesma tecnologia de processo que a Apple está usando para o A14 Bionic do iPhone 12 , por exemplo. Aqui está um diagrama de blocos da plataforma:

O Kryo 680 é um CPU octacore liderado por um núcleo Prime de 2,84 GHz com 1 MB de cache L2 baseado no design ARM Cortex-X1 mais personalizável - este design promete um aumento de cerca de 30 por cento no desempenho em relação ao design anterior do núcleo A-Series da ARM.

O núcleo Prime é apoiado por quatro núcleos baseados em Cortex-A78 com clock de 2,4 GHz e 512 KB de cache L2. Ambos os designs ARM Cortex são novos para 2020. Enquanto Cortex-A1 é um design totalmente novo projetado para desempenho máximo, o A78 é uma evolução dos designs A76 e A77 que vimos em dispositivos recentes, embora com cerca de 20 por cento de aumento em desempenho sustentado na mesma potência.

Finalmente, quatro núcleos Cortex-A55 de baixa potência rodam a 1,8 GHz com 128 KB de cache L2 por núcleo. O novo design proporciona um aumento de 25% no desempenho, de acordo com a Qualcomm.

A Qualcomm afirma que projetou os núcleos para fornecer energia mais consistente por um período sustentado. A eficiência energética também é 25% melhor, o que significa que, apesar do desempenho aprimorado, o consumo da bateria deve ser reduzido.

A tecnologia gráfica sempre foi uma área chave de foco para o Snapdragon e, de fato, o Adreno 660 oferece renderização cerca de 35 por cento mais rápida em comparação com a geração anterior. O Variable Rate Shading (VRS) é introduzido pela primeira vez em um dispositivo móvel, anteriormente disponível apenas na nova geração de consoles e PCs de última geração.

Uma nova tecnologia - chamada Game Quick Touch - significa que suas entradas também são mais responsivas, mesmo em jogos fps rápidos. A Qualcomm afirma um aumento de capacidade de resposta de cerca de 20 por cento.

Também há suporte para Wi-Fi 6 e 6E (6 GHz) - a última geração dessa tecnologia, enquanto também há suporte para a tecnologia Bluetooth 5.2 mais recente. A tecnologia FastConnect 6900 de propriedade da Qualcomm permite conexões rápidas em três canais Wi-Fi, bem como suporte para áudio Bluetooth de alta qualidade.

A tecnologia da câmera foi amplamente aprimorada. Isso porque o Spectra 580 ISP (Processador de Sinal de Imagem) é capaz de capturar simultaneamente de três lentes diferentes. Isso significa que todas as três lentes podem estar prontas para uso - alternar entre elas é instantâneo. O novo ISP também suporta instantâneos burst de 120fps para fotos de ação em alta resolução.

Você também pode capturar simultaneamente três streams de vídeo HDR 4K. E há também fotografia aprimorada com pouca luz. Também há suporte para novos sensores de imagem Staggered HDR de próxima geração que capturarão três imagens diferentes e as comporão.

Curiosamente, o Snapdragon 888 será a primeira plataforma a oferecer suporte ao novo padrão Content Authenticity Initiative . Lançada pela Adobe e também pelo Twitter , a iniciativa faz referência clara à fonte de uma imagem para que você possa ver se ela foi alterada quando postada em outro lugar. Espere ouvir muito mais sobre essa tecnologia nas próximas semanas.

Os recursos de IA são frequentemente comentados em chips de smartphones atualmente, principalmente por causa das coisas complexas que pedimos aos nossos telefones para processar. O Qualcomm Hexagon 780 é o novo chip AI dentro do Snapdragon 888. Agora é capaz de 26 TOPS, o que significa 26 trilhões de operações por segundo. Além desse poder de processamento total, há também um processador de IA de baixo consumo integrado para lidar com interações regulares, como ativação da tela e detecção de elevação do telefone.

Finalmente, o Snapdragon 888 inclui um novo hipervisor, que permite que você execute diferentes instâncias do mesmo sistema operacional. Assim, você pode ter uma versão do Android para o trabalho e uma experiência totalmente diferente para a casa. Os dados do aplicativo podem ser isolados entre os dois.

Os primeiros telefones Snapdragon 888 estarão conosco no início de 2021.

Escrito por Dan Grabham.