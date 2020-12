Qualcomm revela seu principal hardware para telefones de 2021: Snapdragon 888

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm revelou seu mais recente hardware de telefone carro-chefe Snapdragon.

É chamado de Snapdragon 888, então não é chamado de Snapdragon 875 como esperávamos - a plataforma provavelmente tem esse nome porque o número 8 é visto como uma grande sorte na China.

Descobriremos mais detalhes sobre o hardware amanhã e traremos a você informações detalhadas sobre ele, embora tenhamos alguns detalhes iniciais abaixo. Naturalmente, será uma plataforma compatível com 5G, como você esperaria.

Alguns detalhes mais finos sobre a plataforma vazaram anteriormente e, dado que já tivemos um lançamento de plataforma móvel baseada em 5nm na forma do A14 Bionic da Apple , não é um salto enorme assumir que os vazamentos estão corretos.

A revelação ocorreu no início do Snapdragon Summit da Qualcomm, o briefing anual da empresa para a imprensa e a mídia. Normalmente todos se encontram em um local, mas em 2020, o evento é virtual. Você pode assistir às palestras do evento à medida que estão disponíveis publicamente.

A Qualcomm afirma que as seguintes empresas "forneceram suporte para Snapdragon 888", o que basicamente significa que oferecerão dispositivos baseados em 888: Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi e ZTE. A Sony também apareceu durante o evento, então é seguro assumir que seus dispositivos Xperia estão a bordo.

Dentro do Snapdragon 888 está o mais recente modem 5G da Qualcomm, que oferece acesso a Sub-6Ghz e mmWave. Embora o mmWave ainda não esteja na Europa, 2021 verá ele aparecer - ele oferece maiores velocidades de manchete do que outras redes 5G, mas em um alcance mais curto, por isso será usado principalmente nas grandes cidades.

Também há suporte para redes autônomas e não autônomas, além da tecnologia de agregação de operadora 5G, essencialmente dando às redes a capacidade de aumentar a cobertura e a capacidade.

A plataforma também tem um novo motor de IA que, segundo a Qualcomm, é um grande salto em relação à geração anterior. Há também uma grande atualização para a placa de vídeo Adreno (com Qualcomm Elite Gaming), enquanto o Spectrum ISP agora é capaz de permitir que dispositivos capturem imagens a 2,7 gigapixels por segundo ou 120 fotos tiradas com resolução de 12 megapixels.

A Qualcomm afirma que essa capacidade é até 35% mais rápida do que a geração anterior.

Escrito por Dan Grabham.