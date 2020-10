Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm fornece os chips por trás de uma ampla gama de smartphones mais populares do mundo, mas isso não o torna necessariamente um nome familiar fora dos círculos de tecnologia.

Fazer seus próprios telefones, no entanto, ou pelo menos ter uma mão mais ativa na criação de um dispositivo, talvez pudesse mudar isso. Na verdade, isso pode muito bem ser uma parte da lógica por trás dos relatórios de que a Qualcomm pode estar trabalhando lado a lado com a Asus em um futuro telefone voltado diretamente para jogadores móveis.

Pelo que parece, a Asus estaria assumindo a liderança no que diz respeito ao design e hardware do telefone, como você esperava, enquanto a Qualcomm teria um papel ativo na modelagem de seu software para melhor utilizar um processador Snapdragon.

Esse processador pode ser o Snapdragon 875, um novo chip que possivelmente será lançado no Qualcomm Snapdragon Tech Summit em dezembro, ainda este ano.

É possível que o novo smartphone para jogos seja mostrado no lançamento para demonstrar as capacidades do novo chipset, embora a expectativa seja de que ele só se torne amplamente disponível em 2021, junto com os outros telefones que carregam o novo Snapdragon.

A Asus já tem alguma experiência real na arena de jogos de telefone por trás de sua linha ROG Phone, que até agora viu três gerações de dispositivos chegarem ao mercado, então pareceria um par de mãos seguro para construir outro telefone para a Qualcomm.

Escrito por Max Freeman-Mills.