Snapdragon 732G da Qualcomm traz ainda mais potência para telefones 4G de médio porte

(Pocket-lint) - Logo após seu Snapdragon 865 Plus voltado para jogos, a Qualcomm anunciou a plataforma móvel Snapdragon 732G como uma continuação do 730G que apareceu no Google Pixel 4a . Ele virá para um novo telefone Poco sem nome, que o chefe de produtos da Poco, Sam Jiang, "estabelecerá uma nova referência na categoria de médio porte".

Considerando que o 865 Plus é uma plataforma de telefone carro-chefe, o 732G é voltado para aparelhos 4G mais baratos na parte intermediária do mercado. Ao contrário do Snapdragon 765G com capacidade 5G usado no OnePlus Nord , o 730G é uma plataforma 4G, mas demonstra que a parte intermediária do mercado está crescendo.

A plataforma não é uma revolução com apenas alguns ajustes, mas espere vê-la em vários aparelhos em breve. As melhorias são que a velocidade do clock do CPU foi ligeiramente melhorada para 2,3 GHz enquanto há também "renderização gráfica aprimorada" dos gráficos do Adreno. Ele também utiliza o mesmo modem X15 LTE do 730G.

Notavelmente, a plataforma também será capaz de usar alguns dos recursos Snapdragon Elite Gaming da Qualcomm, incluindo Game Jank Reducer e True HDR. O desempenho de IA também é melhor do que a geração anterior, embora também haja suporte para Quick Charge 4+.

Escrito por Dan Grabham.