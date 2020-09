Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O grande anúncio da Qualcomm na palestra de abertura da feira comercial IFA deste ano? A empresa vai tornar o 5G o novo normal, introduzindo uma opção de modem 5G para a plataforma Snapdragon 400.

É um grande passo para tornar o 5G onipresente. Da mesma forma que o 4G era um desejo e se tornou uma conectividade de quase todo mundo em grande parte do globo, a experiência 5G mais rápida e de menor latência está lentamente se infiltrando em dispositivos cada vez mais acessíveis.

A empresa americana prevê que o alcance da plataforma SD400 significará que 3,5 bilhões de usuários adicionais terão acesso ao 5G no futuro. Esse não é um número pequeno - e deve dar aos governos, legisladores e redes um maior incentivo para levar adiante os planos 5G.

Estamos um tanto surpresos ao ouvir este anúncio tão cedo. Afinal, com a promessa da série Snapdragon 600 também sendo prometida 5G em 2020 - as séries 800 e 700 de ponta já tiveram sucesso, é claro - ainda estamos esperando que tal dispositivo chegue ao mercado.

Em um briefing com a Pocket-lint antes da conferência IFA, a Qualcomm chamou essa notícia de um "anúncio direcional" - porque não há prazo específico ou parceria de empresa anunciada ainda.

Dito isso, com a feira IFA em andamento, empresas como a Nokia estão perfeitamente posicionadas para revelar um dispositivo relevante. Teremos que ficar de olho no que vai surgir no show ...

Escrito por Mike Lowe.