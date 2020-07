Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A plataforma móvel de próxima geração da Qualcomm não será revelada até o final deste ano, mas um vazador no Twitter começou a compartilhar detalhes sobre o próximo sistema em um chip para os principais telefones.

Roland Quandt , do WinFuture, afirmou que se chama Snapdragon 875 SoC com o codinome SM8350. Mas, internamente, é provavelmente conhecido como Lahaina. Ele disse que recebeu o nome de uma cidade em Maui, uma das sete ilhas havaianas. Lembre-se de que a Qualcomm geralmente realiza eventos na Huawei para anunciar seu último silício.

Certamente o Qualcomm Snapdragon 875 (SM8350) é chamado "Lahaina" internamente. Nomeado após uma cidade na ilha de Maui, Havaí. - Roland Quandt (@rquandt) 24 de julho de 2020

A Qualcomm ainda não confirmou nomes / codinomes para sua próxima plataforma móvel, portanto, a última dica de Quandt é apenas especulação ou boato nesta fase.

Espera-se que o novo processador de dispositivo móvel seja construído em um processo de 5 nm, com a Qualcomm usando uma combinação arquitetônica de núcleo grande Cortex X1 e Cortex A78. A nova arquitetura de núcleo do Cortex X1 da ARM oferece desempenho máximo 30% maior que o do Cortex-A77. Ele foi projetado para ter o dobro da capacidade de aprendizado de máquina do que o do Cortex-A78 também. Não terá modem externo; em vez disso, o chip da banda base será integrado ao processador.

Adicione tudo isso, e o Qualcomm Snapdragon 875 SoC, sem dúvida, proporcionará alguns ganhos impressionantes quando chegar à primeira safra de smartphones de última geração. As marcas provavelmente não lançarão seus telefones com o próximo chip principal da Qualcomm até o primeiro trimestre de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.