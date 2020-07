A tecnologia Quick Charge 5 da Qualcomm oferece aos telefones uma cobrança de 50% em cinco minutos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm anunciou a quinta geração de sua tecnologia Quick Charge, trazendo "100W +" para futuros smartphones. A empresa afirma que é cerca de 10x mais poderosa do que o Quick Charge original lançado em 2013.

A tecnologia, chamada Quick Charge 5, também gerencia o calor melhor que as versões anteriores, o que significa que é mais frio de 10 graus centígrados durante o carregamento rápido do que a geração anterior da tecnologia Quick Charge 4 e 4+. É cerca de quatro vezes mais rápido que o Quick Charge 4 e 4+.

O Quick Charge tem muitos rivais de terceiros, incluindo o VOOC da Oppo - na verdade, a Oppo tem falado recentemente sobre o carregamento rápido de 125W, que carregaria rapidamente o telefone com cerca de 40% da capacidade em cinco minutos, desde que o telefone e o carregador o suportassem.

E esse é o problema do Quick Charge 5 - você precisará de um telefone e carregador compatíveis para obter o suco rápido, mas se você tiver um telefone compatível, não há dúvida de que há um benefício claro em usar um carregador Quick Charge com ele.

A Qualcomm está sugerindo uma cifra de cinco minutos um pouco melhor que a Oppo - de zero a 50% do total. Independentemente dos detalhes, ambas as tecnologias são bastante impressionantes e fazem com que as especificações de carregamento sem fio pareçam muito secundárias.

A Qualcomm diz que mais de 250 marcas usarão a tecnologia Quick Charge 5. Espere vê-lo começar a aparecer nos aparelhos durante a parte final deste ano. A Qualcomm diz que os telefones que utilizam o Snapdragon 865, 865 Plus existente e as plataformas futuras o apoiarão.

Também há compatibilidade com versões anteriores com equipamentos Quick Charge antigos (se você já possui um carregador rápido, por exemplo).

Escrito por Dan Grabham.