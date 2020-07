Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você estava ouvindo o OnePlus nas últimas semanas, verá uma enorme quantidade de publicidade em torno do seu telefone Nord , que será lançado hoje ainda hoje.

A empresa tem falado sobre o lançamento do Nord como um "novo começo", gastando tempo inundando as mídias sociais com a história de seu início, conquistando a realeza do YouTube por sua grande revelação, tentando desesperadamente garantir que todos saibam que está lançando um novo telefone.

Mas o OnePlus Nord não é o único telefone nesta categoria. Na verdade, isso é menos sobre um novo começo e mais sobre seguir o pacote, apesar da narrativa do OnePlus. Tudo se resume ao simples fato de que os principais telefones se tornaram cada vez mais caros e a diferença de experiência entre o principal e o passo abaixo - sub-principal, se você preferir - diminuiu drasticamente.

Na verdade, não é incomum ouvir sobre os fabricantes de smartphones que vendem muito mais telefones fora de sua linha principal do que seu dispositivo premium - que se aplica ao Google, Apple, Samsung e é por isso que esses dispositivos existem.

Então, o que aconteceu em 2020 para tornar a categoria sub-flagship a coisa mais emocionante em smartphones? É tudo sobre essa lacuna de experiência de fechamento e algo que a Qualcomm anunciou em dezembro de 2019 - o Snapdragon 765 .

É isso que muitos desses telefones têm em comum. Eles ficam na mesma plataforma e é uma plataforma que foi projetada para trazer essa ótima experiência a dispositivos mais acessíveis. Ele também incorpora o 5G , para que os fabricantes não precisem se comprometer com os recursos, eles podem desenvolver um telefone que estará à prova do futuro, suportando conectividade de última geração quando os clientes o desejarem.

Na verdade, existem duas versões dessa plataforma, o Snapdragon 765 e o 765G. Este último tem um aumento de 10% no desempenho e foi originalmente considerado como oferecendo mais potência aos jogos.

Antes do lançamento deste hardware em 2019, já tínhamos descoberto que, no uso diário, havia cada vez menos diferença entre os dispositivos da série Snapdragon 700 e os dispositivos da série Snapdragon 800. Embora os benchmarks e outros testes sintéticos sempre estejam do lado do hardware de primeira linha, eles nunca consideram valor pelo dinheiro, desempenho por dinheiro ou o fato de que, frequentemente, esses dispositivos com especificações mais baixas têm uma duração de bateria muito melhor do que os telefones com as principais especificações.

Dissemos que o OnePlus estava seguindo o pacote. Ok, vamos ser justos: o OnePlus quer tornar a categoria sub-flagship sexy, em vez de ser o telefone que você compra, se não puder pagar o melhor. Isso é algo que está ecoando em outros lugares e já vimos isso acontecer em 2020.

Além dos telefones que já foram anunciados - listados abaixo - também houve rumores de que o Google também poderia colocar o Pixel 5 no Snapdragon 765 . Aqui estão alguns dos dispositivos que também compartilham a plataforma Snapdragon 765.

A LG surpreendeu a todos quando disse que não estava lançando o LG G9 e disse que estava fazendo algo diferente. Na verdade, foi bastante avançado em avançar e dizer que estava lançando o LG Velvet, que também fica no Snapdragon 765. Você pode ler a resenha completa do LG Velvet aqui.

A Xiaomi trouxe uma versão "Lite" de seu carro-chefe sentado no SD765 e com preços agressivos. O resultado é que você recebe um ótimo celular pelo seu dinheiro. Você pode ler nossa análise completa do telefone da Xiaomi aqui.

Um dos lançamentos iniciais foi o Motorola Edge, novamente usando o Snapdragon 765 e sentado abaixo do Edge + como um dispositivo de nível principal. O Edge foi uma boa primeira tentativa, mas é relativamente caro comparado a alguns dispositivos rivais - incluindo o outro telefone da Motorola nesta lista. Você pode ler nossa análise do Moto Edge aqui.

A Vivo tem sua própria opinião, pressionando um pouco mais o ângulo da câmera com um gimble para estabilizar a câmera principal. É outro telefone SD765G, embora não seja tão acessível quanto alguns outros nesta lista. Você pode ler nossa análise completa do Realme X50 5G aqui.

Adicionar 5G à família Moto G significa conectividade de última geração e um preço baixo. É isso que você obtém do Moto G 5G Plus; Novamente, ele usa o Snapdragon 765 e esperamos que este telefone esteja intimamente relacionado ao Nord na folha de especificações. Você pode ver como esses dispositivos se comparam aqui.

A Nokia foi uma das primeiras a anunciar que queria oferecer 5G acessível e o Nokia 8.3 foi o resultado. Foi anunciado em março de 2020, com o objetivo de lançar o filme mais recente de James Bond, mas esses planos foram adiados. Ele também usa o SD765G, mas ainda estamos esperando que ele seja colocado à venda.

A Realme - o braço acessível da Oppo - tem o X50 5G, que fica embaixo do X50 Pro, que é um telefone principal. Este é um telefone acessível, mas possui um display de 120Hz e oferece carregamento rápido de 30W na plataforma SD765G. Esses são os principais recursos por uma fração do preço.

A Oppo naturalmente possui seu próprio modelo Find X2, desta vez é o Neo que entra no espaço sub-flagship, com o Snapdragon 765G e algumas especificações grandes, mas ainda muito mais barato que um telefone principal. Claro, a Oppo também tem uma versão mais barata deste telefone.

É isso mesmo, o X2 Lite também oferece o Snapdragon 765G; portanto, de muitas maneiras, ele é próximo ao X2 Neo em sua oferta, mas passa para uma versão um pouco mais acessível e possui uma tela mais plana, tudo com o objetivo de oferecer uma melhor relação custo / benefício.