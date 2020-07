Qualcomm apresenta o Snapdragon 865 Plus para obter um desempenho mais rápido dos jogos em telefones de última geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Qualcomm aprimorou o Snapdragon 865 com uma melhoria de desempenho de 10% e o chamou de Snapdragon 865 Plus (ou 865+, conforme a Qualcomm o denomina).

Projetado especialmente para os telefones de jogos, o novo chipset apresenta renderização gráfica mais rápida da GPU Adreno, um aumento na velocidade de clock dos núcleos da CPU Kryo (para 3.1GHz) e usa 5G por todo o caminho. Sim, ele quebra a barreira dos 3GHz.

Suporte completo para HDR também está incluído para HDR10 +, HDR10, HLG e Dolby Vision.

Depois de pensar que uma atualização para sua principal plataforma móvel não aconteceria até o final do ano, a Qualcomm surpreendeu com o novo hardware que já está confirmado para o Asus ROG Phone III . Também estará presente nos dispositivos de jogos da marca Lenovo Legion este ano.

Veremos o lançamento desses primeiros 865+ aparelhos no final do ano; não chegará ao iminente Samsung Galaxy Note 20 que acreditamos.

Também é compatível com o novo Qualcomm FastConnect 6900, que possui velocidades de Wi-Fi de até 3,6 Gbps. A Qualcomm alega que isso dará aos telefones com o Wi-Fi mais rápido de todos os telefones do mercado. Existe o Bluetooth 5.2.

O modem 5G usado junto à plataforma é, mais uma vez, o Qualcomm X55 - apesar de a Qualcomm ter anunciado o X60 em fevereiro, não achamos que veremos isso nos telefones até 2021. Mesmo assim, ele ainda suporta o Sub-6 e mmWave.

A primeira versão do Snapdragon 865 foi lançada em dezembro passado e apareceu em vários dispositivos emblemáticos, como a série OnePlus 8 e a versão americana da série Galaxy S20.