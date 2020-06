Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Recebemos um feed de mais e mais informações sobre o chipset para smartphones da próxima geração da Qualcomm há meses. Graças a um post do Weibo do experiente vazador Ice Universe, parece que mais chips premium podem chegar em breve.

Nós já tínhamos indicações da mesma fonte de que o próximo Samsung Galaxy Note 20 poderia embalar o novo chip , e qualquer próximo Galaxy Fold 2 poderia se juntar a ele. Isso está sendo apoiado agora por uma olhada em seu lançamento mais amplo.

A publicação do Weibo diz que o Snapdragon 865 Plus, que segue as convenções de nomenclatura que a Qualcomm está usando há poucas iterações agora, será lançado em julho, salvo atrasos ou contratempos. É claro que, dada a situação global da saúde, atrasos são eminentemente possíveis no momento.

O vazador acrescentou ainda que espera que o chipset ative uma série de telefones principais lançados nos últimos estágios de 2020, também não é uma grande surpresa, já que a Qualcomm geralmente desfruta de seus principais lançamentos do Snapdragon.

Também esperamos uma maior adoção do 5G nos próximos 18 meses, por isso também faz muito sentido que o 865 Plus seja uma escolha popular para os futuros smartphones emblemáticos. Escusado será dizer que, sem nenhuma palavra oficial da Qualcomm, isso ainda está muito no ar.