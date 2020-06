Qualcomm revela Snapdragon 690 - trazendo 5G para telefones de última geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A mais recente plataforma 5G da Qualcomm é significativa, porque verá aparelhos mais baratos habilitados para 5G chegarem ao mercado.

Todos os telefones 5G lançados até agora foram smartphones de primeira linha ou mid-rangers usando os chips Snapdragon das séries 700 e 800, o que significa que, se você quiser pular no 5G, precisará gastar uma quantia significativa de dinheiro.

Mas com as redes 5G definidas para atingir muito mais áreas em 2020 nos EUA e no Reino Unido, algo precisa mudar com os telefones que os ajudam a trabalhar em direção à adoção em massa. Veremos os telefones Snapdragon 690 de fornecedores como Nokia, Motorola, LG e TCL ainda este ano, portanto, espere um excesso de lançamentos em cerca de três meses.

Uma desvantagem do Snapdragon 690 é que ele não suporta mmWave 5G - basicamente o padrão mais rápido para redes 5G - em vez disso, suporta apenas bandas sub-6GHz. O resultado disso é que eles não obterão as velocidades mais rápidas nas redes mais rápidas dos EUA, mas isso não fará diferença nos mercados europeus, já que tudo em países como o Reino Unido é sub-6GHz.

O 690 tem alguns truques na manga - ele pode capturar vídeo 4K HDR a 30fps, o que é decente para smartphones de nível básico. Ele também possui o mais recente Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 e o chipset de 8nm octocore usa os núcleos de processador Kryo 560 da última geração da Qualcomm, o que significa que há uma melhoria de desempenho de 20% em relação às gerações anteriores.

Será uma parceria com o modem X51 5G da Qualcomm.