O mais recente hardware Snapdragon 768G da Qualcomm é destinado a telefones de jogos

A Qualcomm lançou um novo hardware para telefone celular - mas este é voltado especificamente para telefones de jogos e jogadores que os compram.

Os telefones para jogos tendem a ter o melhor de tudo - telas grandes com altas taxas de atualização e baterias grandes.

O Snapdragon 768G foi projetado para atender a esses usuários, aumentando a velocidade do clock do núcleo de processamento principal, ou o Prime Core (2,4 a 2,8 Ghz) e aumentando o desempenho do processador gráfico Adreno 620 em cerca de 15%. Como seria de esperar de um novo chipset Qualcomm, ele também inclui um modem 5G e um processador AI de última geração.

O modem 5G suporta mmWave e sub-6 GHz 5G e 5G autônomo e não autônomo ... essencialmente, ele suporta qualquer rede 5G que você instalar nele.

Também há suporte para jogos em HDR e a capacidade de atualizar drivers gráficos e configurações também, dando aos jogadores flexibilidade sobre seus jogos. A Qualcomm também diz que o chipset pode suportar sensores de câmera de até 64 megapixels.

O hardware está aparecendo pela primeira vez no Redmi K30, mas espera chegar a mais telefones de jogos nos próximos meses - afinal, ele fica no topo da gama de chipsets de gama média da Qualcomm (sob a linha principal Snapdragon 865) e deve ser uma proposta bastante atraente com seu grunhido extra, vida útil potencial da bateria e 5G.