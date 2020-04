  Qualcomm QuickCharge 3+ traz 50% de tarifas telefônicas em 15 minutos para telefones comuns

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Qualcomm anunciou a última geração de sua tecnologia de carregamento rápido - QuickCharging 3+.

Ele se encaixa embaixo do QuickCharge 4+ premium para levar o carregamento rápido a mais telefones convencionais, por um preço mais baixo.

Os números da linha superior são bastante impressionantes - cobrança de 0 a 50 em 15 minutos, o que equivale a uma cobrança 35% mais rápida que a geração anterior.

A Qualcomm também diz que o carregamento é mais frio (mais eficiente), o que equivale a uma redução de cerca de 9 graus Celsius. Menor calor, mais eficiência.

Ele usa um cabo USB-A para USB-C padrão. Como em outras tecnologias de carregamento rápido, existem mecanismos de segurança incorporados para evitar superaquecimento e manter um nível constante de carga.

O Quick Charge 3+ estará disponível primeiro em telefones com as plataformas Qualcomm Snapdragon 765 e 765G, seguido por outros este ano.

O Mi 10 Lite Zoom da Xiaomi, equipado com o Snapdragon 765G, é o primeiro a exibir a tecnologia (esse telefone também possui o QuickCharge 4+).

A tecnologia é compatível com outras gerações do QuickCharge, para que você também possa usar outros acessórios com esses telefones.