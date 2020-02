Qualcomm liga o 5G ao modem X60 - ele estará dentro do iPhone 5G?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Qualcomm lançou seu mais recente modem 5G. O X60 tem vários novos smarts, mas o mais interessante é onde ele pode acabar - esse é o modem dentro do iPhone 5G ?

Mesmo que não seja, o fato é que o Snapdragon X60 alimentará o primeiro telefone 5G de muitas pessoas, sentado sobre os atuais modems X50 e X55.

O novo modem permite que as redes agreguem (combinem) espectro tanto na banda 5G mmWave (onda milimétrica) mais rápida quanto na sub-6 , basicamente oferecendo velocidades mais lentas, mas uma cobertura mais ampla.

As redes 5G do Reino Unido estão usando bandas sub-6 (banda média) no momento, mas planejam implantar o mmWave nas cidades para cobertura de maior capacidade em 2020 ou 2021. Muitas cidades dos EUA já possuem redes mmWave, mas em áreas limitadas, com outras Cidades dos EUA usando 5G de banda inferior.

O novo chip de modem também foi desenvolvido em um processo de fabricação menor (5 nm em vez de 7 nm), por isso é muito mais eficiente em termos de energia. Deve haver algum efeito positivo na vida útil da bateria, mas obviamente isso dependerá de outros aspectos do telefone, como o tamanho da tela e a taxa de atualização.

Ele também é capaz de obter velocidades impressionantes de download e upload acima de 5G - 7,5Gbps abaixo e 3Gbps acima - embora você nunca as recrie fora de um laboratório, é claro.

Já informamos nesta semana como a Apple estava pensando em desenvolver sua própria antena 5G para o iPhone (ela gosta de desenvolver seu próprio hardware em todos os dias hoje em dia), mas é altamente provável que ela use a recém-anunciada unidade de antena QTM535 da Qualcomm que é menor e mais fino que o modelo mais antigo.

A Qualcomm não se interessaria quando poderíamos ver o X60 dentro dos smartphones em um briefing que participamos, mas o comunicado de imprensa diz que devemos vê-lo em "smartphones premium" no início de 2021.

Isso ainda pode atrelá-lo ao primeiro iPhone 5G - enquanto esperamos que a Apple lance o iPhone 12 em setembro, ele não lançará um iPhone 5G, a menos que ache que o mercado está pronto para isso.