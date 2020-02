Qualcomm exibe gravação de vídeo 8K em um telefone - chegando aos principais dispositivos este ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que a gravação de vídeo 8K está chegando a muitos dos principais aparelhos de 2020 - mas como ela realmente se parece?

A Qualcomm levou um protótipo de telefone para vários locais do Arizona, como o Grand Canyon e o Horseshoe Bend, e filmou a filmagem abaixo, que ficou no YouTube. O YouTube pode lidar com vídeos de 8K, mas observe que ele não aparecerá como 8K por padrão - provavelmente apenas aparecerá em HD.

O protótipo do telefone foi baseado na nova plataforma de última geração Snapdragon 865 da Qualcomm e usa o sensor de imagem IMX586 da Sony, que também vimos em muitos telefones 2019, como o OnePlus 7 Pro e o Oppo Reno 10X Zoom.

A bordo do chipset Snapdragon 865 está o Processador de sinal de imagem Spectra 480 e é isso que possibilita a captura em 8K - ele pode processar até 2 gigapixels de informações por segundo (dois bilhões de pixels por segundo, em outras palavras).

O Spectra 480 também suporta captura de vídeo Dolby Vision HDR, câmera lenta de até 960 fps e - obtenha fotos de até 200 megapixels. Obviamente, os sensores ainda não existem para isso, mas mesmo assim.

Existem vários problemas com a reprodução de vídeo 8K, principalmente você definitivamente não possui um monitor 8K no seu computador ou telefone e provavelmente não possui uma TV ou monitor 8K (embora deseje).

A reprodução de imagens 8K também requer que você tenha um dispositivo bem robusto - muitos computadores terão dificuldade para renderizar as imagens.

No entanto, é uma amostra interessante do que está por vir - esperamos ouvir sobre os primeiros lançamentos com capacidade para 8K durante o Mobile World Congress 2020 .