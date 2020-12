Snapdragon Summit 2020: assista à Qualcomm detalhando a tecnologia para os telefones principais do próximo ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Snapdragon Summit é realizado anualmente, dando à Qualcomm a chance de falar sobre seu hardware Snapdragon, de anunciar e mostrar a tecnologia que estará em smartphones e outros dispositivos em 2021 e depois.

Por vários anos, ela foi realizada em Maui, Havaí, reunindo um público global de tecnologia. Este ano é tudo virtual, obviamente. Embora muito disso seja exclusivo para a mídia e analistas, a palestra de hoje do dia 2 será transmitida ao vivo para o público.

O segundo dia do Snapdragon Summit vai de 1 a 2 de dezembro e você pode assistir ao keynote do dia 2 ao vivo nestes horários: Incorporamos a transmissão ao vivo no topo da página para que você possa assistir.

São Francisco - 7h

Nova York - 10h

Londres - 14h

Berlim - 15h

Nova Delhi - 20h30

Tóquio - 1h

Sydney - 2h

Você pode recapitular a palestra do dia 1 aqui:

Nos últimos anos, a Qualcomm usou o Snapdragon Summit para lançar sua plataforma principal Snapdragon - o Snapdragon 845 em 2017, o 855 em 2018 e o 865 em 2019. O Snapdragon 888 agora foi anunciado como o chipset de próxima geração com o modem X60 que teria sido lançado no Mobile World Congress este ano - se tivesse acontecido.

Já vimos outras plataformas de hardware da Qualcomm discutidas no passado no Snapdragon Summit - a empresa também possui hardware de PC, hardware de realidade mista, hardware de áudio e muito mais. Veja este espaço para saber mais sobre isso.

Traremos todas as novidades do Snapdragon Summit no momento em que acontecer.

Escrito por Chris Hall e Dan Grabham.