O melhor negócio: Samsung Galaxy Z Flip 3 apenas £549 em Prime Early Access Sales

(Pocket-lint) - As Prime Early Access Sales foram ao ar e há uma pérola sentada no meio do mar de vendas de smartphones. Sim, há um grande desconto no Samsung Galaxy Z Flip 3.

Este Galaxy Z Flip 3 tem sido o dispositivo dobrável mais popular da Samsung, dando a você todos os benefícios de uma tela completa de smartphone, mas dobrável para ser metade do tamanho. Os telefones dobráveis são caros, mas isso é para este negócio, é essencialmente metade do preço. Mas se mova rápido, pois estes negócios duram apenas 48 horas.

Samsung Galaxy Z Flip 3 - economize £450 O Samsung Galaxy Z Flip 3 tem sido realmente popular e com este desconto de 45% você pode colocar suas mãos em um telefone dobrável a preços de pechincha. Agora são apenas £549. Ver oferta

O Samsung Galaxy Z Flip 3 também está disponível em várias cores - preto, lavanda e verde - mas a melhor notícia é que isto também não é para o dispositivo de nível básico, mas sim para o modelo com 256GB de armazenamento.

Quando aberto, este telefone como uma tela AMOLED de 6,7 polegadas, enquanto há uma tela de 1,9 polegadas na parte externa da tampa. Ele roda o Android e tem todas as vantagens de estar no ecossistema da Samsung, oferecendo uma experiência suave e escorregadia.

Há também uma ótima câmera na parte de trás deste telefone e graças a essa tela externa, você pode usar essa câmera principal para selar em vez de usar a câmera interna - o que significa que você obtém melhores resultados.

É um telefone realmente divertido - e este é um ótimo preço para ele.

