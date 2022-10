O pacote Pixel 6 Pro lhe dá Pixel Buds A-Series com um desconto decente em vendas Prime

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As Prime Early Access Sales estão em cima de nós e há alguns negócios interessantes chegando em smartphones - incluindo o Pixel 6 Pro.

Este negócio vê o principal dispositivo do Google 2021 com os fones de ouvido Pixel Buds série A, com um grande desconto geral. Este negócio está disponível no Reino Unido, mas você terá que ser rápido, pois estas vendas Prime duram apenas 48 horas.

Há uma escolha de capacidades de armazenamento de telefones e cores de fones de ouvido, então confira as opções no site Amazon.co.uk.

Pixel 6 Pro - economize £199,99 O Pixel 6 Pro é um ótimo aparelho de telefone do Google, em conjunto com os Pixel Buds A-Series, dando-lhe um grande desconto geral. Você pode obter o pacote Pixel por £749. Ver oferta

O Pixel 6 Pro é um grande smartphone. Alimentado pelo hardware do Google Tensor, é mais conhecido por seu desempenho de câmera, oferecendo excelentes imagens em todas as condições - com zoom de até 20x.

Esta é uma experiência pura com o Android, com o Google empurrando atualizações para os dispositivos Pixel antes da maioria dos outros telefones no mercado, para que você esteja sempre atualizado. Ele tem um display de 6,7 polegadas, proteção IP68 e é um ótimo desempenho geral.

Os Pixel Buds A-Series são bons fones de ouvido do Google, com as habilidades inteligentes do Google Assistant e funcionando perfeitamente com seu dispositivo Pixel. Eles também soam muito bem.

