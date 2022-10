Oppo Find X3 Pro recebe um desconto maciço de £600 no negócio Prime Early Access

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As Prime Early Access Sales estão em andamento, trazendo uma gama de descontos para a Amazon UK. As vendas sempre oferecem algumas ofertas em grandes smartphones e se você estiver no mercado para um telefone de bandeira da Oppo, então você está com sorte.

Oppo tem uma gama de descontos incluída nas vendas do Prime Day 2, mas é o telefone principal que é o mais interessante, atraindo uma redução de 55 por cento no preço. Este é um telefone de bandeira de 2021 e você está olhando para um monte de hardware por este preço.

O Oppo Find X3 Pro 5G oferece uma grande parte traseira esculpida e um poderoso sistema de câmera, oferecendo uma câmera principal de 50 megapixels, mas também um visor de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz.

O telefone é alimentado pelo Snapdragon 888 e oferece uma carga impressionante de 65W para a bateria. Quando revisamos o aparelho em 2021, descobrimos que o visor era um dos melhores do mercado. É um ótimo telefone com muita energia.

Não é o único telefone que está em oferta, no entanto, você pode encontrar um resumo completo das ofertas de smartphones aqui mesmo.

Prime Day Early Access Sale UK 2022

Destacamos abaixo alguns acordos chave, abaixo:

Escrito por Chris Hall.