O opositor usará seu próprio silício até 2024, alegações de leaker

(Pocket-lint) - O fabricante de smartphones Oppo está alegadamente interessado em começar a usar seus próprios chips a partir de 2024, removendo sua confiança na linha Snapdragon da Qualcomm.

Embora esta não seja a primeira vez que ouvimos dizer que Oppo tem o desejo de abandonar a Qualcomm, este novo relatório da leaker Ice Universe tem a empresa formando uma equipe composta de "milhares de pessoas" com o único objetivo de desenvolver seu próprio processador.

O relatório não menciona se os chips serão usados por outras empresas sob o guarda-chuva da BBK Electronics, no entanto, e é possível que a Realme, Vivo e OnePlus possam se beneficiar do trabalho que Oppo está fazendo.

A OPPO desenvolveu independentemente o processador, que será usado nos smartphones OPPO em 2024. - Universo do gelo (@UniverseIce) 30 de dezembro de 2022

A oposição não está sozinha em querer ter um maior controle sobre o silício que entra em seus dispositivos, é claro. A Apple concebe seus próprios chips de iPhone e tem o TSMC a construí-los, enquanto os chips Tensor do Google têm ajudado os telefones Pixel a ficarem mais rápidos do que nunca. Até mesmo a Samsung tem seu próprio silício Exynos, embora também utilize a Qualcomm em toda a sua linha de produtos.

Se Oppo está de fato no meio de colocar milhares de pessoas a tarefa de abandonar a Qualcomm, certamente podemos esperar que isso aconteça - se a escala de tempo de 2024 é viável ou não, no entanto, ainda está para ser vista. Também será muito interessante ver como os próprios chips da Oppo se comportam em comparação com os melhores do mercado.

Escrito por Oliver Haslam.