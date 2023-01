O Oppo Find X6 Pro poderia ostentar um zoom de 120x, mas há um senão.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo grande lançamento do Oppo é provavelmente o Find X6 Pro e um novo relatório afirma que ele oferecerá um zoom de 120x, mas há um senão.

As expectativas já são altas de que Oppo trará não apenas uma ou duas câmeras de 50 megapixels para o Find X6 Pro, mas três. Agora, Weibo leaker Digital Chat Station afirma que uma dessas câmeras será capaz de um zoom de 120x graças a uma lente periscópica. Mas por mais excitante que isso pareça, é importante notar uma coisa - que será o zoom digital.

De acordo com a Digital Chat Station, a lente de periscópio oferecerá um zoom óptico de 2,7x que será aumentado para 3x usando a magia do software. Entretanto, a capacidade total de zoom digital irá até 120x.

É claro que precisaremos ver como isso realmente se parece e como as fotos tiradas com a lente de zoom do Find X6 Pro se transformam antes de fazer qualquer julgamento real. Também vale a pena notar que outros fabricantes de telefones como a Samsung fizeram um excelente trabalho de virar o estigma do zoom digital de cabeça para baixo através de coisas como 100x Space Zoom no Galaxy S22 Ultra. Oppo pode seguir o exemplo?

Espera-se que Oppo confirme a chegada do Find X6 Pro no primeiro trimestre de 2023, portanto não devemos esperar muito mais antes de vermos do que este novo telefone é capaz. E, mais importante ainda, o que esse zoom digital de 120x pode administrar.

Escrito por Oliver Haslam.