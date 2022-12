O opositor se compromete a quatro grandes atualizações do Android para 2023 navios-bandeira

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Após um anúncio de que sua mais recente grande atualização de software - ColorOS 13 - tem sido sua implementação mais rápida até agora, Oppo se comprometeu a apoiar os futuros telefones de bandeira por um tempo ainda mais longo.

O fabricante de telefones Android anunciou que, a partir de 2023, garantirá quatro grandes atualizações do Android para "navios-bandeira selecionados". Esta política de atualização também inclui até cinco anos de correções de segurança, espera-se garantir que seu caro telefone Oppo seja útil por muito mais tempo do que o típico ciclo de atualização de 2-3 anos.

A linguagem no lançamento é interessante, quanto mais não seja porque ela especifica "quatro grandes atualizações do Android" em vez de apenas dizer "quatro anos", o que poderia significar apenas três atualizações em alguns casos, dependendo do tempo de lançamento.

Já vimos fabricantes prometerem "anos" no passado, apenas para que seus telefones fossem lançados com uma versão desatualizada do Android e, portanto, incluindo a atualização do ano atual (ou mesmo do anterior) entre as prometidas.

Com os próximos navios de bandeira da Oppo lançando o Android 13, isso significaria atualizações de software até o Android 17, que só deverá ser lançado em 2026.

Não temos certeza de qual dos navios de bandeira de 2023 será incluído nos poucos "selecionados", mas esperaríamos muito que o topo de linha Find X6 Pro esteja entre eles quando isso for lançado.

OnePlus - a sub-marca Oppo - também se comprometeu com o mesmo número de atualizações para seus próprios dispositivos. E, dado que as duas empresas compartilham o mesmo codebase de software em suas respectivas peles Android, era de se esperar que as garantias atualizadas se alinhassem.

É um movimento positivo da marca e que a vê alinhada com os gostos do Google e da Samsung, e ajudará os clientes a manterem seus telefones por mais tempo.

