O Oppo Find X6 mostra um enorme choque de câmera e a marca Hasselblad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Opositor X6 ainda não é oficial, mas isso não o impediu de vazar com uma impressão completa da traseira do dispositivo disponível para que todos vejam.

Ainda não há notícias sobre quando Oppo anunciará o Find X6 - está a todo vapor no Find N2 dobrável agora mesmo - mas definitivamente parece que está a caminho. O Leaker Evan Blass postou uma imagem do telefone em sua conta bloqueada no Twitter, mas não entrou em muitos detalhes sobre o que podemos esperar.

No entanto, rumores anteriores afirmavam que o Oppo Find X6 Pro pelo menos virá com um Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. No entanto, pensa-se que o modelo base receberá o chip Gen 1 anterior, ajudando na diferenciação e no corte de custos. Outras características que farão uma aparência são provavelmente uma câmera principal de 50 megapixels e uma ultrawide de 50 megapixels, com uma lente de zoom periscópico de 32 megapixels arredondando as câmeras traseiras.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quanto à imagem, não há dúvida de que o choque da câmera é um monstro, assim como a marca Hasselblad que se encontra abaixo dessas câmeras. Não há dúvida de quem foi a entrada dessas câmeras, com um tênue texto de "co-engenharia com" sugerindo que Hasselblad e Oppo fizeram mais do que dar um tapa em um nome extravagante e o chamaram de um dia.

Melhores ofertas telefônicas Black Friday 2022: Samsung, Pixel, OnePlus e muito mais Por Chris Hall · 25 Novembro 2022 As vendas da Black Friday sempre oferecem alguns grandes descontos em várias marcas de ponta como Apple e Samsung.

Quanto ao trabalho de adivinhação de quando esta coisa será anunciada, uma janela no início de 2023 parece mais provável. Especialmente considerando que deve ser em breve o suficiente para que imagens como esta comecem a aparecer.

Escrito por Oliver Haslam.