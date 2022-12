Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Oppo anunciou seu mais recente telefone dobrável de bandeira, o Find N2.

O modelo anterior nos impressionou em 2021, tornando-se um de nossos dispositivos dobráveis favoritos até hoje. Ele só foi decepcionado por sua disponibilidade, sendo lançado exclusivamente na China.

Para arrancar o band-aid mais cedo, esse é, infelizmente, o caso deste modelo também.

Oppo nos disse que a razão por trás desta decisão é que o suporte do aplicativo para a relação de aspecto único do telefone ainda é limitado nos países ocidentais, enquanto que as conexões da marca no mercado chinês facilitaram a entrada dos desenvolvedores a bordo.

Além de sua disponibilidade limitada, o novo hardware do telefone procura novamente impressionar.

O oponente diz que é o mais leve dobrável horizontal de todos os tempos, pesando apenas 233 gramas.

É 43g mais leve que o Find N, e mais leve que o iPhone 14 Pro Max.

Grande parte desta redução de peso é atribuída à segunda geração de dobradiças Flexion Hinge do telefone. Que é simultaneamente mais fina, mais leve e mais forte do que a geração anterior.

Ela usa uma combinação de fibras de carbono e materiais de liga e é agora classificada para 400.000 dobras, o dobro do N de Find original.

Além disso, Oppo diz que a dobra da tela é ainda menos visível no novo modelo, o que não é uma proeza ruim, já que o Find N já se sobressaiu nesta área.

O telefone mantém suas dimensões curtas e robustas, com uma tela de 5,54 polegadas na parte externa, e 7,1 polegadas desdobradas.

Ambos os displays têm uma taxa de atualização de 120Hz e são capazes de emitir um brilho impressionante. Você terá 1350 lêndeas no display externo, e 1550 lêndeas no interno.

O telefone é alimentado por um chipset Snapdragon 8+ Gen 1 e suporta carga rápida SuperVOOC 67W, oferecendo uma carga plana a completa em pouco mais de 40 minutos.

Há uma configuração de câmera tripla com um trio de sensores Sony, incluindo um 50MP f/1.8 principal, 48MP f/2.2 ultrawide e um 32MP f/2.0 2x telefoto.

Todas estas câmeras se beneficiam da ciência das cores Hasselblad e têm maior alcance dinâmico e melhor redução de ruído graças ao processamento do MariSilicon X.

Como mencionamos acima, é apenas um lançamento na China, o que é um pouco vergonhoso, pois soa como um kit sério.

Se você estiver interessado em saber mais, fique atento para nossa revisão completa, que em breve será lançada.

Escrito por Luke Baker.