(Pocket-lint) - A colaboração do Oppo Reno 8 Pro x House of the Dragon é oficial há alguns meses, mas agora sabemos muito mais sobre seu lançamento.

O Oppo fez este inusitado crossover pela primeira vez em novembro, mas não nos disse muito sobre ele, além das guloseimas especiais com as quais ele embarcará. Estes incluem um pergaminho com uma mensagem de um dos personagens, bem como um ovo de dragão dourado, para não mencionar um chaveiro Targaryen sigil. Há até mesmo uma ferramenta ejetora SIM com a forma de um dragão. Mas agora sabemos quais são as partes mais importantes - como quando será colocado à venda e quanto custará.

Começando com o quando - o telefone estará à venda na Índia em 13 de dezembro, que não está tão longe. Mas só estará disponível na Índia, o que significa que a grande maioria das pessoas que lerem isto não poderão pegar um, o que é uma porcaria.

Quanto ao preço, este telefone estará disponível no Flipkart por Rs 45.999, com pré-encomendas a partir de hoje.

No interior, este é o Oppo Reno 8 Pro que nós já conhecemos. Isso significa que ele é alimentado por um processador Mediatek 8100 Max e tem uma tela AMOLED de 6,78 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz. Uma câmera principal de 50 megapixels é o principal ponto de interesse na parte de trás, enquanto uma câmera de 32 megapixels é a alça de selagem.

Este telefone é obviamente projetado para aqueles que realmente gostam de seus shows do Jogo de Tronos e da Casa do Dragão, mas se for você, este é um telefone muito doce. Desde que você viva na Índia, ou seja.

Escrito por Oliver Haslam.