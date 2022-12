O Oppo Find N2 Flip é um visual nestes vazamentos e rasgos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A próxima Find N2 Flip da Oppo vazou de algumas maneiras diferentes, dando-nos um vídeo e render para babar antes de um lançamento futuro.

Espera-se que o Oppo Find N2 Flip seja anunciado em 2023, mas não precisamos esperar tanto tempo para vê-lo. Um vídeo divulgado na rede social chinesa Weibo mostra o telefone em toda sua glória, enquanto um segundo nos dá uma visão ainda melhor do design da dobradiça do telefone. Ambos os vídeos mostram um atordoador de um telefone, completo com uma grande tela externa.

Essa tela externa deve medir cerca de 3,26 polegadas, enquanto a interna terá um peso de cerca de 6,8 polegadas, se quisermos acreditar nos rumores.

O que parece ser um renderizador de imprensa também vazou, mostrando o Find N2 Flip em uma cor branca atraente com aquela enorme tela de cobertura frontal e central. Essa tela também tem um par de câmeras ao seu lado, sugerindo capacidades padrão e ultrawide.

Quanto a outras especificações, nos dizem para esperar que um chip MediaTek Dimensity 9200 seja emparelhado com até 12GB de RAM. Outro ponto de vazamento para Oppo dá ao Find N2 Flip uma bateria de 4.300mAh, bem como um carregamento rápido de 44W para ajudar a suculá-lo o mais rápido possível.

É muito para se esperar e é exatamente isso que vamos fazer. Esperamos receber mais notícias em breve.

Escrito por Oliver Haslam.