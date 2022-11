A série Oppo Reno 9 é oficial e aqui estão todas as especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Depois de muitos, muitos vazamentos e provocações, Oppo finalmente tirou a embalagem de toda a linha Reno 9, com três novos telefones agora oficialmente oficiais.

Os três telefones, o Reno 9, Reno 9 Plus e Reno 9 Pro+, todos têm muito a oferecer para o ventilador do smartphone Oppo e foram todos revelados na China hoje. Vamos começar com os modelos de base.

É isso mesmo, modelos. O Reno 9 e o Reno 9 Pro compartilham muito, começando com as bordas curvas, telas AMOLED de 6,7 polegadas, resolução FHD+ e taxa de atualização de 120Hz. Para ver, eles são muito semelhantes de fato.

As coisas começam a mudar ligeiramente por dentro, no entanto. O Reno 9 vem com um chip Snapdragon 778G enquanto o Reno 9 Pro ostenta um MediaTek Dimensity 8100-MAX. O modelo básico tem até 12GB de RAM e 512GB de armazenamento, enquanto que o Reno 9 Pro tem uma enorme quantidade de 16GB de RAM. Tem o mesmo teto de 512GB de armazenamento.

A situação da câmera também é diferente. O Reno 9 tem uma câmera primária de 64 megapixels, assim como um sensor de profundidade de 2 megapixels. O Reno 9 Pro, entretanto, tem uma câmera principal de 50 megapixels que é unida por uma câmera grande angular de 8 megapixels - ambos os modelos têm a mesma câmera de 32 megapixels, no entanto.

Ah, e ambos os modelos têm as mesmas baterias de 4500mAh e carga de 67W.

Mas a verdadeira diversão começa com o Reno 9 Pro+, certo? Esse telefone vem com um visor OLED de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz, como é o caso da maioria das bandeiras nos dias de hoje. Há uma câmera de perfuração smack-bang no centro que abriga uma câmera de 32 megapixels.

Na parte de trás, as câmeras vêm na forma de um atirador principal de 50 megapixels emparelhado com uma câmera ultrawide de 8 megapixels. Uma lente IR de 2 megapixels senta-se ao lado do par.

Em termos de poder de processamento, o Reno 9 Pro+ recebe o chip Snapdragon 8 Gen1+ da Qualcomm com 16GB de RAM e até 512GB de armazenamento. A bateria de 4700mAh pode ser carregada em apenas 30 minutos, graças à tecnologia de carga de 80W da Oppo também.

Quanto ao preço, o Reno 9 começa no CNY 2499 enquanto o Reno 9 Pro começa no CNY 3499. Aqueles que optarem pelo melhor pagarão um preço inicial de CNY 3999, mas isso é em casa, na China. Nenhuma informação internacional está disponível ainda.

