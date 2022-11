Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo Oppo Find X6 Pro poderá ter até três câmeras de 50 megapixels na parte de trás, de acordo com um novo relatório de um leaker postado para Weibo.

Espera-se que o telefone sem aviso prévio seja enviado com um Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm e um Dimensity 9200, dependendo do modelo que você conseguir, mas isso é apenas uma parte da história. Weibo leaker Digital Chat Station agora acredita que o telefone de bandeira do Oppo virá com não um ou dois, mas três câmeras diferentes de 50 megapixels. Isto se baseia ainda mais em um vazamento já existente por Yogesh Brar.

A câmera principal, segundo nos disseram, será um sensor IMX989 de 1 polegada com estabilização de imagem óptica (OIS) enquanto um sensor IMX890 ultra-rápido aparentemente fará parte da configuração. Espera-se que a câmera final ofereça um zoom óptico IMX890 de 2,7x com OIS, com monitoramento de profundidade também oferecido na forma de um sensor de tempo de vôo.

Outros rumores já apontam para uma tela AMOLED de 6,7 polegadas com uma resolução QHD+ e a taxa de atualização de 120Hz que está se tornando rapidamente a norma entre este tipo de telefones. Uma bateria de 5.000mAh e uma carga sem fio de 50W também são consideradas a ordem do dia.

Quanto a quando tudo isso será oficializado, ninguém sabe ao certo ainda. Entretanto, os últimos lançamentos do Oppo Find X chegaram em março, o que pode sugerir que março de 2023 também seria uma boa aposta desta vez. Também não podemos ter certeza que tipo de preço será oferecido por enquanto.

Escrito por Oliver Haslam.