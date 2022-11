Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Oppo está pronta para anunciar sua próxima linha de dispositivos iminentemente, mas a empresa pode não precisar se preocupar com algumas especificações que já são de domínio público.

A próxima rodada de telefones Oppo está programada para ser anunciada em 24 de novembro, mas já há muitos detalhes disponíveis para aqueles que querem se preparar para os procedimentos. Com três novos aparelhos, há muito o que fazer.

Vamos mergulhar a partir do Reno 9. Espera-se uma configuração de câmera dupla nas costas, composta de uma câmera principal de 64 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Na frente, uma tela OLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz e resolução FHD+ arredonda as coisas para fora. Uma câmera selfie da posição de 32 megapixels ficará mais feliz, assim como o chip Snapdragon 778G+. As opções de armazenamento começarão em 256GB e irão até 512GB com 8GB a 12GB de RAM oferecidos.

No Reno 9 Pro e as coisas começam a ficar mais interessantes. Espera-se que a câmera traseira principal seja trocada por um shooter de 50 megapixels com uma câmera ultrawide de 8 megapixels adicionada à mistura. Uma MediaTek Dimensity 8100 MAX lidará com o processamento, enquanto são esperados 16GB de RAM e opções de armazenamento de 256GB e 512GB. Também se espera suporte para HDR10+ a partir do painel OLED de 6,7 polegadas de 120Hz.

Passando para o carro-chefe Reno 9 Pro+, temos um caso de câmera tripla com uma câmera principal de 50 megapixels, combinada com uma teleobjectiva de 8 megapixels e outra de 2 megapixels. É aqui que a Qualcomm entra em cena também, com 16GB de Ram e até 512GB de armazenamento, alegadamente unidos por um Snapdragon 8+ Gen 1.

Escrito por Oliver Haslam.