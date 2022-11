Oppo Find X6 Pro specs vazamento ao lado de fotos novas e coloridas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Novos detalhes vazaram que afirmam mostrar as especificações do próximo Oppo Find X6 Pro, com novas fotos mostrando também algumas opções de cores.

O vazamento de especificações vem através do conhecido Twitter Yogesh Brar, com Oppo dizendo estar adicionando alguns componentes high-end ao Find X6 Pro. De acordo com eles, o telefone terá uma tela de 6,7 polegadas com uma resolução de 2K e uma construção LPTO - provavelmente apontando para uma taxa de atualização variável.

No interior, um Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm será emparelhado com 8GB ou 12GB de RAM, dependendo da configuração escolhida. O armazenamento virá em capacidades de 128GB, 256GB e 512GB e uma bateria de 5.000mAh irá arredondar os principais componentes internos.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

OPPO Find X6 Pro



- 6.7" 2K LTPO E6

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB armazenamento

- Câmera traseira: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (zoom)

- Câmera frontal: 32MP

- Android 13, ColorOS

- 5.000mAh bateria, 100W

- 50W sem fio

- MariSiliiconX 2

- Hasselblad Tuning - Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 4 de novembro de 2022

No exterior, as câmeras traseiras incluirão uma câmera principal de 50 megapixels com um sensor de 1 polegada, enquanto lentes ultrawide e zoom de 50 megapixels também serão oferecidas. Na frente, uma câmera de 32 megapixels fará a autofixação. Fala-se da sintonia Hasselblad, o que explica a marca Hasselblad que vemos em outro vazamento - esta mostrando quatro cores que podem muito bem ser oferecidas quando o Find X6 Pro for à venda.

oppo Find X6 Proのコンセプトデザインを作成。



カラーバリエーションを4つに増やしてみました。



ベースはDigital Chat Station氏のリークですが、これは私が作成したコンセプトのため、公式のデザインとは異なります。 pic.twitter.com/hU3Tm2kOZy- 結城 (@SPinfo_blog) 11 de outubro de 2022

Mas quando isso realmente vai acontecer é o palpite de qualquer um, neste momento. O Oppo Find X5 Pro só foi à venda em março, então talvez ainda estejamos esperando um pouco.

Como consertar seu vídeo corrompido e prepará-lo para carregar com Stellar Por Pocket-lint International Promotion · 13 Janeiro 2021 Este excelente software o ajudará a resgatar arquivos corrompidos.

Escrito por Oliver Haslam.