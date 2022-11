Mais detalhes do Oppo Find N2 incluindo uma data de lançamento iminente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Oppo Find N2 é o próximo telefone dobrável da empresa e um novo vazamento aparece para compartilhar detalhes chave, incluindo uma janela de liberação esperada.

As expectativas são altas de que Oppo será capaz de construir sobre o Oppo Find N com sua segunda iteração, e os rumores já tinham o Find N2 vindo com um chip atualizado para um desempenho mais rápido. Um novo vazamento parece confirmar isso, com o Snapdragon 8 Plus Gen 1 desligado em tudo menos no nome. As capturas de tela parecem mostrar os detalhes desse chip, com seu dispositivo hospedeiro apelidado de PGU110. Esse dispositivo vem com uma taxa de atualização dobrável de 120Hz, com vazamentos anteriores apontando para uma oferta de 7,1 polegadas.

Em um segundo vazamento, desta vez por Weibo Tipster Digital Chat Station, nos disseram para esperar um lançamento "no próximo mês", apontando para um anúncio em dezembro de 2022 do mais recente dispositivo dobrável a ser lançado no mercado. O mesmo post de Weibo também aponta para um anúncio de final de novembro do Opp Reno 9, também.

Espera-se que o Reno 9 seja enviado com um display de 6,7 polegadas e um novo chip Dimensity-series para substituir o Snapdragon 778G SoC do Reno 8.

Quanto ao software que irá alimentar o Find N2, procure o Android 13 através do sistema operacional ColorOS 13 quando esta coisa finalmente chegar ao mercado. Quando isso acontecer, parece cada vez mais provável que o final de 2022 seja um final de 2022 para a Oppo.

Escrito por Oliver Haslam.