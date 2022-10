O crossover Oppo Reno 8 Pro x HBO's House of the Dragon está aqui

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Edições especiais de telefones que se ligam à cultura pop não são novidade, mas há algo sobre um telefone com dragões que desperta o interesse.

É o caso aqui mesmo, com o Oppo anunciando um Conjunto de Edição Limitada da Casa do Dragão que inclui um Reno 8 Pro personalizado, bem como alguns acessórios com tema de dragão. O tipo de acessórios que somente um verdadeiro fã da Casa do Dragão apreciaria, é claro.

Esses acessórios são muitos, incluindo um suporte telefônico com o emblema do dragão dourado, uma ferramenta ejetora SIM que se parece com um dragão e um chaveiro especial Targaryen sigil porque não. Mas espere, há mais.

O oposto também está lançando um pergaminho especial com uma mensagem de um dos personagens do programa, enquanto um ovo de dragão dourado arredonda as coisas.

Quanto ao telefone em si, há uma capa que deve parecer pele de dragão escamoso e há um signo de dragão de três cabeças na parte de trás, também.

O telefone, pelo menos no interior, é idêntico àquele que já revisamos. O telefone original já parecia ótimo, embora tenhamos notado que era particularmente escorregadio. Esperemos que a nova pele de dragão resolva esse problema.

É tudo muito chique, mas há um senão - está à venda apenas na Índia. No entanto, não há atualmente nenhuma palavra sobre preço ou uma sólida janela de disponibilidade. O site do Oppo lista o produto, pelo menos.

Escrito por Oliver Haslam.