O oponente Encontrar N2 specs leak inclui um chip Snapdragon 8+ Gen 1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Estamos esperando que Oppo anuncie o novo Find N2 dobrável e agora podemos ter uma visão mais clara sobre as especificações que devemos esperar quando isso acontecer.

Espera-se que o seguimento do Achado N do Oppo chegue no final deste ano, juntamente com o rumor de que o Oppo vai virar o telefone. Mas o que o Oppo vai mudar desde a primeira iteração, e você vai querer comprar um? Isso é algo para o qual um novo vazamento pode ter as respostas, com um poste Weibo por Tipster Digital Chat Station dando alguns detalhes, começando com o chip que esta coisa vai usar.

De acordo com esse vazamento Weibo, podemos aguardar ansiosamente a adição de um Snapdragon 8+ Gen 1 ao processo, atualizando o processador Snapdragon 888 que era usado no modelo anterior. Também nos dizem para esperar uma tela dobrável LTPO AMOLED de 7,1 polegadas de 120Hz, semelhante à que vimos no Find N original.

Externamente, um verso de couro falso faz parte do design que nos dizem, enquanto o software será manipulado pelo ColorOS 13 sat atop Android 13. O scanner de impressões digitais montado lateralmente retornará, tomando seu lugar como parte do botão de alimentação. Outros ajustes notáveis incluem opções de cores, com preto, branco, e verde disponíveis.

Quanto à disponibilidade, ninguém sabe ainda. O informante diz que o Find N2 já está em produção, o que sugere que um lançamento não está muito longe - mas como será a disponibilidade para além das fronteiras chinesas é outra questão completamente diferente.

Escrito por Oliver Haslam.