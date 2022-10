O Oppo Reno 9 pode ter acabado de vazar em novas imagens

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Oppo Reno 9 ins ainda não é oficial, mas isso não o impede de quebrar a capa se as novas fotos compartilhadas forem o que parecem ser.

Se o moinho de rumores tiver seu caminho, podemos esperar que Oppo anuncie a série de dispositivos Reno 9 em novembro ou dezembro, o que significa que poderemos estar a apenas semanas de uma revelação.

Novamente, se os rumores forem verdadeiros, Oppo exibirá um modelo padrão, assim como as versões Reno 9 Pro e Reno 9 Pro Plus, embora precisaremos esperar pelo grande evento para ter certeza. Mas talvez não precisemos esperar para ter nosso primeiro vislumbre de um aparelho de telefone, pelo menos.

Novas imagens compartilhadas com a Weibo parecem que podem ter desligado um dos aparelhos Reno 9 antes do tempo, embora seja justo dizer que não há muitas mudanças grandes para afundarmos nossos dentes. O arranjo da câmera traseira parece semelhante ao que vimos antes com o Reno 8 Pro, enquanto que uma câmera com furo central trata das coisas pela frente. Além disso, é apenas uma placa de vidro e metal do que podemos ver aqui, deixando-nos com pouco para seguir em frente.

Com base em outros relatórios, nos dizem para esperar que o novo telefone venha com uma bateria de 4.500mAh e uma carga insanamente rápida, o que faz com que o iPhone 14 da Apple pareça um pedestre. Se o Reno 8 Pro for qualquer inidentificação, o carregamento com fio de 80W poderia ser a ordem do dia - ou melhor. Em termos de poder de processamento, espera-se que o modelo básico utilize um SoC Snapdragon 778G, mas que está configurado para ser atualizado para um chip da série Dimensity-series para as variantes mais capazes.

Escrito por Oliver Haslam.