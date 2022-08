Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não há falta de dispositivos que aparecem na faixa média, desde o telefone Nada (1 ) até o Pixel 6a - e agora Oppo está expandindo sua própria oferta neste segmento com o lançamento europeu da família Oppo Reno 8.

Existem três dispositivos: o Oppo Reno 8, o Reno 8 Pro e o Reno 8 Lite, o que significa uma gama completa de pontos de preço e especificações para escolher.

-

À frente da carga está o Oppo Reno 8 Pro, com um mostrador de 6,7 polegadas de 120Hz, Dimensity 8100-Max de potência, 256GB de armazenamento e 80W de carga para a bateria de 4500mAh.

O Oppo quer focar na câmera, porém, com uma câmera frontal de 32 megapixels atualizada usando a IMX709, que o Oppo diz ter sido desenvolvida com a Sony. Diz-se que este sensor RGBW é mais capaz do que o do Find X5, um reflexo do uso intensivo da câmera frontal por compradores de telefones de médio porte.

Sim, trata-se de obter a melhor auto-estima, ou criar o melhor conteúdo para qualquer rede social em que você estiver pendurado.

Há também uma câmera principal de 50 megapixels, apoiada pelo chip de fotografia MariSilicon X da Oppo, que aumenta seu desempenho, juntamente com uma câmera macro de 8 megapixels ultrawide e 2 megapixels.

Há muitos toques premium, com um design unibody que oferece proteção Gorilla Glass 5 e uma classificação IP54.

O Reno 8 normal dá um passo para baixo, com um display menor a 6,43 polegadas, e uma menor potência Dimensidade 1300 de hardware. Este modelo tem uma carga de câmera semelhante ao Pro, mas perde o processador MariSilicon X, por isso não é tão proficiente em fotografia.

Apesar de ser um dispositivo menor, ele retém uma bateria de 4500mAh com carga de 80W, ainda oferece proteção IP54 e é terminado em Gorilla Glass 5, o que soa como uma embalagem e tanto.

O Oppo Reno 8 Lite desce ainda mais, ainda oferecendo uma tela de 6,43 polegadas, mas agora balançando o Snapdragon 695 SoC - e é também o único modelo a oferecer expansão de armazenamento de cartões SD.

A tela tem apenas 60Hz, porém, enquanto a carga da câmera é totalmente diferente, com um sensor principal de 64 megapixels, acompanhado por uma câmera de profundidade e uma câmera de retrato, enquanto há uma câmera frontal de 16 megapixels.

Possui também uma grande bateria de 4500mAh, mas somente com carga de 33W.

Esperamos que todos estes dispositivos sejam lançados no Android 12 com o ColorOS 12.1 por cima: também esperamos apenas duas atualizações do sistema operacional Android e 3 anos de atualizações de segurança.

O Oppo Reno 8 Pro custará £599, enquanto o Reno 8 chegará a £419. O Oppo Reno 8 Lite terá um preço de £319.

Escrito por Chris Hall.