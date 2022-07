Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Oppo é alegado estar trabalhando em um novo telefone dobrável, mas ao contrário de seu primeiro telefone dobrável estilo livro - o Oppo Find N - este é alegado ser um dispositivo clamshell similar ao Samsung Galaxy Z Flip 3 ou Huawei P50 Pocket.

Os rumores sobre o produto são relativamente recentes, o que significa que ainda não ouvimos falar muito sobre ele, mas parece haver um grande impulso, o que sugere que o produto pode muito bem estar em funcionamento.

Nome de código "Libélula".

Nenhum nome de varejo revelado

Até agora, o flip phone (ou clamshell) de Oppo é referido como exatamente isso. Não sabemos como será chamado, no entanto, há rumores de que Oppo está trabalhando com o nome de código "Libélula" para o rumor de dobrável.

Este nome de código apareceu pela primeira vez em um boato da Digital Chat Station(via ITHome), um informante freqüente sobre Weibo.

Puro palpite, se - como o estilo do livro Find N - for o telefone principal que lemos, faria sentido que ele se encaixasse sob o nome da marca 'Find'.

Mais barato que os concorrentes

Cerca de 5.000 Yuan na China - $1060 nos mercados ocidentais

Possível lançamento no verão de 2022

Como o Find N, quando este foi lançado pela primeira vez, é afirmado que o irmão do flip phone será mais barato do que seus concorrentes. Um boato divulgado pelo prolífico tipster, Digital Chat Station(via Notebookcheck) afirma que o telefone será lançado por cerca de 5.000 Yuan na China, o que equivale a cerca de $750 ou £620. Entretanto, um rumor anterior sugere que isto se traduzirá em um preço de cerca de $1060/£880 globalmente.

Os primeiros rumores sugerem que Oppo estaria lançando o telefone em algum momento neste verão, mas ainda não vimos nenhum vazamento físico ou rasgos do dispositivo, o que aponta para o telefone estar bem longe do lançamento ou Oppo fazendo um bom trabalho para mantê-lo em segredo. Entretanto, foi afirmado que este telefone - juntamente com o acompanhamento do Find N - seria o próximo telefone da empresa.

Clamshell estilo flip-phone

Visor interno de 120Hz

Enquanto as fotos ou renders vazados ainda não apareceram, correm rumores de que este é um flip phone no estilo do Moto Razr, Huawei P50 Pocket e Galaxy Z Flip 3. Isso significa que ele terá uma tela estreita e flexível internamente, que se dobra para uma forma de clamshell do tamanho de uma palma.

Espera-se que apresente as câmeras primárias e uma tela secundária menor na tampa frontal, mas não se sabe exatamente qual a forma que elas assumem em presença. Entretanto, se for para fazer parte da série Find, esperaríamos que a unidade de câmera apresente aquele design de rampa sem costura da série Find N.

Nenhuma especificação exata da tela interna ainda foi compartilhada em termos de tamanho e resolução, no entanto, foi afirmado que ela apresentará taxas de atualização de 120Hz, assim como a maioria dos telefones de bandeira modernos. Isso deve significar uma experiência suave e responsiva.

Este detalhe vem do mesmo relatório que mencionou pela primeira vez o nome de código "Dragonfly", afirmando que o telefone com flip será focado em ser fino e leve, assim como adotará uma nova estrutura de dobradiças para o mecanismo de dobradiças.

Snapdragon 8+ Gen 1?

Carregamento rápido?

Não se sabe muito sobre as especificações exatas do hardware. Se for um telefone de bandeira como rumores, é provável que apresente uma das plataformas smartphone mais poderosas da Qualcomm. Isso pode significar o Snapdragon 8+ Gen 1, ou 8 Gen 1. No entanto, Oppo pode decidir optar por algo menos poderoso para alcançar seu preço mais baixo desejado.

Uma coisa de que podemos estar relativamente seguros é que ele apresentará alguma forma de cobrança rápida SuperVOOC. Quase todos os últimos telefones de alta potência da Oppo incluem carregamento rápido de alguma descrição, oferecendo versões de 65W, 80W ou até mesmo superiores na maioria dos modelos de bolso-recentes. O Find X5 Pro, por exemplo, tem carregamento rápido de 80W.

Continuaremos a atualizar esta história como novas informações em torno da superfície da Libélula. Eis o que aconteceu até agora:

Primeiro reclamado pela Digital Chat Station e captado pela IT Home, 'Dragonfly' é reclamado para lançar este ano junto com o Oppo Find N2.

Um boato diz que Oppo lançará tanto o próximo Find N quanto um novo clamshell em 2022.

Uma das menções anteriores às reivindicações dobráveis poderia custar cerca de US$ 1000.

