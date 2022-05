Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo telefone principal do Oppo será um Galaxy Z Flip estilo smartphone dobrável com uma tela interna flexível de acordo com um rumor recente, que também afirma que veremos um acompanhamento do Find N ao mesmo tempo.

Não é a primeira vez que vemos rumores de um clamshell dobrável de Oppo este ano. De fato, já em janeiro começaram a surgir rumores de que o fabricante está trabalhando em um flip phone.

Isto foi seguido por mais detalhes no início de maio reiterando o fato de que Oppo estava planejando lançar o dispositivo estilo Z Flip. Este rumor mais recente apenas acrescenta a isso, e sugere que não estará sozinho quando for lançado.

Está sendo afirmado que, assim como este telefone de inverter, Oppo lançará um seguimento do Find N, provavelmente chamado de Oppo Find N2 que dobra horizontalmente, em vez de verticalmente. Se as afirmações forem precisas, isto significaria que o fabricante estaria competindo com a Samsung em ambas as frentes.

O que ainda não está claro é se esses modelos terão um lançamento mais amplo do que o atual Find N, que só foi lançado na China.

O boato vem através de um prolífico tipster Weibo cujo nome de usuário é freqüentemente traduzido em inglês para 'Digital Chat Station' ou 'Digital Gossip Station'.

Em seu post original, também é afirmado que a tela rolável do Oppo ainda está se mostrando um pouco desafiadora, e está sendo melhorada e revisada constantemente, mas não há notícias sobre se vamos ver um dispositivo publicamente disponível similar ao Conceito X ainda.

Ainda não foi dado tempo para o lançamento de nenhum dos dois novos dispositivos dobráveis, e poderíamos fazer um palpite educado. No entanto, pode ser realisticamente a qualquer momento entre agora e o final do ano, dependendo do foco da região. Isso se estiver acontecendo de todo.

Como está, os telefones só existem no reino dos rumores e da especulação, e continuarão assim até que Oppo anuncie algo oficialmente.

Escrito por Cam Bunton.