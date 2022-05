Oppo está trabalhando em um telefone dobrável?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Oppo introduziu seu primeiro telefone dobrável no Oppo Find N no final de 2021, mas um relatório recente diz que a empresa está virando sua mão para uma oferta de clamshell como a próxima Samsung Galaxy Z Flip 3.

De acordo com a página Weibo da Digital Chat Station(via GizChina), o próximo dispositivo dobrável do Oppo será aquele que se dobra horizontalmente em vez de verticalmente. Isto o veria competir com o dispositivo Galaxy Z Flip da Samsung e o P50 Pocket da Huawei, em vez de apresentar o mesmo fator de forma que o Oppo Find N e o Galaxy Z Fold da Samsung.

Diz-se que a concha dobrável Oppo funcionará no chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus e custará cerca de $1060 (cerca de £830). Nenhuma outra informação foi dada no vazamento, portanto não sabemos muito mais sobre sua data de lançamento, design ou outras especificações.

Em comparação, o Oppo Find N tem uma tela Full HD de 5,49 polegadas com uma relação de aspecto 18:9 quando dobrado. Quando desdobrado, você obtém uma tela OLED de 7,1 polegadas com 120Hz LTPO, 1000 lêndeas de brilho de pico e uma relação de aspecto de 8,4:9.

A execução do show é um chipset Qualcomm Snapdragon 888, até 12GB LPDDR5 Ram e 512GB UFS 3.1 de armazenamento. Há também uma bateria de 4500mAh, carga rápida SuperVOOC de 33W, AirVOOC de 15W e carga sem fio reversa de 10W.

Esperamos que qualquer futura dobrável Oppo ofereça especificações similares, embora, por enquanto, nada esteja confirmado na frente da clamshell.

Escrito por Britta O'Boyle.